Яке свято 15 серпня: що сьогодні суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

У чому суть свята

Святого першомученика Стефана побили камінням фарисеї та їхні прихильники і залишили тіло в жертву звірам та птахам. Другої ночі юдей Гамаліїл, що схилявся до віри в Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли і поховали тіло. Вони так і зробили, а могила була недалеко від Єрусалима.

Раніше Стефану молилися за здоров'я та захист цих тварин, які здавна є помічниками людей. На роботу 15 серпня коней не виводили, їх балували смаколиками та мили.

Вважалося, що ті, у кого в господарстві є коні, можуть залучити цього дня до будинку велику удачу.

За однією з традицій було заведено плести Степанів Вінок. Його роблять з таких рослин як божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, ромашка. У народі вірили, що він приносить у дім мир, згоду, зцілює та уберігає від злих духів. Від такого вінка брали невелику частину та заварювали, якщо до хати прийшла біда.

Що заборонено робити на свято

Шуміти, влаштовувати гучні гуляння, пити алкоголь.

Переробляти та переїдати, інакше можуть з'явитися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Не можна дивитися страшні фільми та читати страшні книги. В іншому випадку це призведе до серйозних проблем.

Брати і давати гроші в борг, інакше фінансових втрат не оминути.

Важливі прикмети 15 серпня

Якою буде погода з ранку, такою є і наступні шість тижнів.

Пішов дощ – до багатого врожаю картоплі.

Кішка спить весь день - до негоди.

Жаби голосно квакають на болотах та ставках – до тепла.

Молодий місяць - до дощової погоди, місяць, що росте, - до посухи.

День ангела святкують:

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.