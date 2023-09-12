Яке свято 12 вересня за новим календарем: що не можна робити, прикмети

Історія та суть свята

Автоном був проповідником, який навернув у християнство безліч язичників. Незабаром після цього сформувалася значна громада, для якої він вирішив збудувати та освятити храм. Тоді урядував імператор Діоклетіан, який активно переслідував християн. Він наказав заарештувати цього проповідника, але святитель зумів дізнатися про це і втекти. Він продовжував свою місію та проповідь.

Якось, після прийняття християнства, новонавернені вирішили зруйнувати язичницьку храмову споруду та ідольські зображення. У відповідь язичники, прагнучи помститися, напали на християнський храм. Вони вбили святителя Автонома та осквернили вівтар святої церкви його кров'ю. Дияконеса Марія витягла тіло святителя з-під уламків і поховала його за християнськими обрядами. Пізніше, за правління Костянтина Великого, на місці поховання Автонома було зведено храм.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. Також займалися збиранням горобини, яку потім використовували для приготування різноманітних заготовок на зиму. Згідно з повір'ями, горобина мала особливі цілющі властивості цього дня. Було необхідно бути дуже обережними при збиранні горобини, тому що випадкове пошкодження дерева вважалося поганою ознакою.

Головні прикмети цього дня

якщо до цього дня на березах і дубах все листя опало - до теплої зими, а якщо багато листя - буде сувора зима

Наші пращури помітили, якщо в цей день буде хороша погода

багато жолуд вродило - наступний рік буде врожайним

Що заборонено робити 12 вересня

Рекомендується не бажати зла, не лаятись і не використовувати нецензурну мову. Не рекомендується відмовляти у допомозі та милостині. Також не рекомендується займатися важкою роботою та проводити прибирання у будинку.

Хто сьогодні святкує іменини

Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спіридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.