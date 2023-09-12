Яке свято 12 вересня за новим календарем: що не можна робити, прикмети

Україна перейшла на новий церковний календар, тож 12 вересня відзначається день пам'яті священномученика Автонома.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати, дізнайтеся далі у матеріалі Styler.
Автоном був проповідником, який навернув у християнство безліч язичників. Незабаром після цього сформувалася значна громада, для якої він вирішив збудувати та освятити храм. Тоді урядував імператор Діоклетіан, який активно переслідував християн. Він наказав заарештувати цього проповідника, але святитель зумів дізнатися про це і втекти. Він продовжував свою місію та проповідь.
Якось, після прийняття християнства, новонавернені вирішили зруйнувати язичницьку храмову споруду та ідольські зображення. У відповідь язичники, прагнучи помститися, напали на християнський храм. Вони вбили святителя Автонома та осквернили вівтар святої церкви його кров'ю. Дияконеса Марія витягла тіло святителя з-під уламків і поховала його за християнськими обрядами. Пізніше, за правління Костянтина Великого, на місці поховання Автонома було зведено храм.
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. Також займалися збиранням горобини, яку потім використовували для приготування різноманітних заготовок на зиму. Згідно з повір'ями, горобина мала особливі цілющі властивості цього дня. Було необхідно бути дуже обережними при збиранні горобини, тому що випадкове пошкодження дерева вважалося поганою ознакою.
Рекомендується не бажати зла, не лаятись і не використовувати нецензурну мову. Не рекомендується відмовляти у допомозі та милостині. Також не рекомендується займатися важкою роботою та проводити прибирання у будинку.
Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спіридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.
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