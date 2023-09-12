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Какой праздник 12 сентября по новому календарю: что нельзя делать, приметы

Какой церковный праздник 12 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

Украина перешла на новый церковный календарь, поэтому 12 сентября отмечается день памяти священномученика Автонома.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.

История и суть праздника

Автоном был проповедником, который обратил в христианство множество язычников. Вскоре после этого сформировалась значительная община, для которой он решил построить и освятить храм. В то время правительствовал император Диоклетиан, который активно преследовал христиан. Он приказал арестовать этого проповедника, но святитель сумел узнать об этом и скрыться. Он продолжал свою миссию и проповедь.

Однажды, после принятия христианства, новообращенные решили разрушить языческое храмовое сооружение и идольские изображения. В ответ, язычники, стремясь отомстить, напали на христианский храм. Они убили святителя Автонома и осквернили алтарь святой церкви его кровью. Дьяконесса Мария извлекла тело святителя из-под обломков и похоронила его по христианским обрядам. Позднее, при правлении Константина Великого, на месте захоронения Автонома был возведен храм.

Наши предки в этот день обязательно проводили генеральную уборку дома. Также занимались сбором рябины, которую потом использовали для приготовления различных заготовок на зиму. Согласно поверьям, рябина обладала особыми целебными свойствами в этот день. Было необходимо быть очень осторожными при сборе рябины, так как случайное повреждение дерева считалось дурным предзнаменованием.

Главные приметы этого дня

  • если к этому дню на березах и дубах все листья опали - к теплой зиме, а если много листвы - будет суровая зима
  • хорошая погода в этот день - продержится еще несколько дней
  • много желудей уродилось - следующий год будет урожайным

Что запрещено делать 12 сентября

Рекомендуется не желать зла, не ругаться и не использовать нецензурную речь. Не рекомендуется отказывать в помощи и милостыне. Также не рекомендуется заниматься тяжелой работой и проводить уборку в доме.

Кто сегодня празднует именины

Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета.

 

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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