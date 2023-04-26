Яке сьогодні свято у церкві: що суворо не можна робити, а хто іменинник

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Наші пращури у цей день ходили збирати медуницю. Йти має старша в сім'ї жінка. Їй обов'язково треба надіти вивернутий кожух, щоб убезпечити себе від нападу дикого звіра. Медуниця давно славиться своїми властивостями.

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