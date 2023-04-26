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Яке сьогодні свято у церкві: що суворо не можна робити, а хто іменинник

Яке свято 26 квітня (pixabay.com)
Автор: Styler

26 квітня православні християни згадують мученицю Фомаїду. Народне свято називається Фомаїда Медуниця.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

26 квітня прийнято молитися святій Фомаїді – покровительці дня про звільнення від блудного гріха.

Наші пращури у цей день ходили збирати медуницю. Йти має старша в сім'ї жінка. Їй обов'язково треба надіти вивернутий кожух, щоб убезпечити себе від нападу дикого звіра. Медуниця давно славиться своїми властивостями.

Народні прикмети 26 квітня

  • Якщо зіркова ніч – це до врожайного року.
  • Якщо у цей день розпустився дуб, то літній сезон буде спекотним. Якщо на дереві залишилося багато жолудів, то рік потішить урожайністю, а зима буде холодною.
  • Розквіт первоцвіт – більше не буде холодів.
  • Гучно кукує зозуля – наступні дні погода буде теплою.
  • За народним повір'ям, цього дня зайці відзначають свої іменини.

Що сьогодні суворо не можна робити

  • У жодному разі не можна вдаватися до блуду сьогодні, інакше свята Фомаїда розгнівається.
  • Не купуйте новий одяг.

У кого сьогодні день ангела

26 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.

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