Какой сегодня праздник в церкви: что строго нельзя делать, а кто именинник

26 апреля православные христиане вспоминают мученицу Фомаиду. Народный праздник называется Фомаида Медуница.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
26 апреля принято молиться святой Фомаиде – покровительнице дня об избавлении от блудного греха.
Наши предки в этот народный праздник ходили собирать медуницу. Идти должна старшая в семье женщина. Ей обязательно нужно надеть вывернутый тулуп, чтобы оградить себя от нападения дикого зверя. Медуница давно славится своими свойствами.
26 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.
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