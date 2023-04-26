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Какой сегодня праздник в церкви: что строго нельзя делать, а кто именинник

Какой праздник 26 апреля (pixabay.com)
Автор: Styler

26 апреля православные христиане вспоминают мученицу Фомаиду. Народный праздник называется Фомаида Медуница.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

26 апреля принято молиться святой Фомаиде – покровительнице дня об избавлении от блудного греха.

Наши предки в этот народный праздник ходили собирать медуницу. Идти должна старшая в семье женщина. Ей обязательно нужно надеть вывернутый тулуп, чтобы оградить себя от нападения дикого зверя. Медуница давно славится своими свойствами.

Народные приметы 26 апреля

  • Если звездная ночь – то это к урожайному году.
  • Если в этот день распустился дуб, значит, летний сезон будет жарким. Если на дереве осталось много желудей, то год порадует урожайностью, а зима будет холодной.
  • Расцвел первоцвет – больше не будет холодов.
  • Громко кукует кукушка – последующие дни погода будет теплой.
  • По народному поверью, в этот день зайцы отмечают свои именины.

Что сегодня строго нельзя делать

  • Ни в коем случае нельзя предаваться блуду сегодня, иначе святая Фомаида разгневается.
  • Не покупайте новую одежду.

У кого сегодня день ангела

26 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

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