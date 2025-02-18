Яке сьогодні, 18 лютого, свято: що не можна робити, щоб не накликати біду, прикмети

Яке сьогодні церковне свято

18 лютого 2025 року за новим календарем Православна Церква України вшановує пам'ять чотирьох святих:

Святителя Лева, папу Римського. Це видатний понтифік V століття. Він увійшов в історію як один із найвпливовіших пап раннього християнства, відзначаючись богословськими працями, пастирською діяльністю та дипломатичними зусиллями.

Це видатний понтифік V століття. Він увійшов в історію як один із найвпливовіших пап раннього християнства, відзначаючись богословськими працями, пастирською діяльністю та дипломатичними зусиллями. Святителя Агапіта, єпископа Синадського. Жив у IX столітті та був відомим православним ієрархом і богословом. Він ревно захищав православне вчення під час боротьби з єрессю іконоборства, виступаючи на боці шанування ікон.

Жив у IX столітті та був відомим православним ієрархом і богословом. Він ревно захищав православне вчення під час боротьби з єрессю іконоборства, виступаючи на боці шанування ікон. Святителя Флавіана, патріарха Константинопольського. Він був видатним церковним діячем V століття, який мужньо боровся за чистоту православної віри. Він обійняв Константинопольський патріарший престол у 446 році після святителя Прокла.

Він був видатним церковним діячем V століття, який мужньо боровся за чистоту православної віри. Він обійняв Константинопольський патріарший престол у 446 році після святителя Прокла. Преподобного Косми Яхромського - православного святого, відомого своїм подвижницьким життям та заснуванням монастиря на честь Успіння Пресвятої Богородиці на березі річки Яхрома. Він прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити сьогодні, 18 лютого

Наші предки в цей день намагалися не залишати будинок після заходу сонця без нагальної потреби.

Сьогодні не рекомендовано займатися рукоділлям, таким як прядіння, шиття, в'язання.

Не можна стригти волосся. Існує повір'я, що стрижка волосся саме 18 лютого може призвести до втрати сил та здоров'я.

День вважається не надто сприятливим для започаткування нових проектів, краще присвятити його завершенню вже розпочатого.

Прикмети і традиції 18 лютого

Наші предки вірили, що 18 лютого потрібно ретельно прибрати оселю, щоб у дім не прийшли хвороби.

Також у цей день було прийнято запалювати свічку та читати молитви за добробут родини.

А ще вважалося, що їжа 18 лютого має бути поживною, оскільки попереду Великий піст.

В давнину українці уважно слідкували за погодними змінами, щоб передбачити, якою буде весна.

Тепла погода - до ранньої весни.

Якщо дме сильний вітер - весна буде вітряною.

Снігопад у цей день - до холодного березня.

Ясне небо та сонце - літо буде спекотним.

Якщо птахи починають співати - чекайте швидкого потепління.

У кого День ангела 18 лютого

День ангела сьогодні святкують чоловіки з іменем Лев (Левонтій, Левко). Ім'я Лев є дуже шанованим в християнській традиції і асоціюється з силою, мужністю та гідністю.

Які 17 лютого є ще знаменні дати і свята

Всесвітній день пельменя (Міжнародний день пельменів) (World Dumpling Day). Це неофіційне, але досить популярне кулінарне свято, що відзначається щорічно 18 лютого. Ініціатива виникла у 2015 році, і з тих пір набирає популярності серед любителів цієї смачної страви по всьому світу.

День батарейки (День акумулятора) (National Battery Day). День батарейки відзначається 18 лютого на честь дня народження Алессандро Вольта - італійського фізика та хіміка, винахідника першого гальванічного елемента, що є прототипом сучасної батарейки. Мета цього дня - привернути увагу до важливості батарейок в нашому житті, а також до питань їх правильної утилізації та екологічної безпеки.

День Плутона (День відкриття Плутона) (Pluto Day). 18 лютого є знаковою датою для астрономів та любителів космосу, адже саме цього дня, у 1930 році, американський астроном Клайд Томбо відкрив Плутон, який на той час вважався дев'ятою планетою Сонячної системи.

18 лютого 2025 року - 1091-й день війни в Україні.