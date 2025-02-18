Какой сегодня, 18 февраля, праздник: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду, приметы

Какой сегодня церковный праздник

18 февраля 2025 года по новому календарю Православная Церковь Украины чтит память четырех святых:

Святителя Льва, папу Римского. Это выдающийся понтифик V века. Он вошел в историю как один из самых влиятельных пап раннего христианства, отмечаясь богословскими трудами, пастырской деятельностью и дипломатическими усилиями.

Это выдающийся понтифик V века. Он вошел в историю как один из самых влиятельных пап раннего христианства, отмечаясь богословскими трудами, пастырской деятельностью и дипломатическими усилиями. Святителя Агапита, епископа Синадского. Жил в IX веке и был известным православным иерархом и богословом. Он ревностно защищал православное учение во время борьбы с ересью иконоборчества, выступая на стороне почитания икон.

Жил в IX веке и был известным православным иерархом и богословом. Он ревностно защищал православное учение во время борьбы с ересью иконоборчества, выступая на стороне почитания икон. Святителя Флавиана, патриарха Константинопольского. Он был выдающимся церковным деятелем V века, который мужественно боролся за чистоту православной веры. Он занял Константинопольский патриарший престол в 446 году после святителя Прокла.

Он был выдающимся церковным деятелем V века, который мужественно боролся за чистоту православной веры. Он занял Константинопольский патриарший престол в 446 году после святителя Прокла. Преподобного Космы Яхромского - православного святого, известного своей подвижнической жизнью и основанием монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы на берегу реки Яхрома. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре.

Что нельзя делать сегодня, 18 февраля

Наши предки в этот день старались не покидать дом после захода солнца без крайней необходимости.

Сегодня не рекомендовано заниматься рукоделием, таким как прядение, шитье, вязание.

Нельзя стричь волосы. Существует поверье, что стрижка волос именно 18 февраля может привести к потере сил и здоровья.

День считается не слишком благоприятным для начала новых проектов, лучше посвятить его завершению уже начатого.

Приметы и традиции 18 февраля

Наши предки верили, что 18 февраля нужно тщательно убрать дом, чтобы в дом не пришли болезни.

Также в этот день было принято зажигать свечу и читать молитвы за благополучие семьи.

А еще считалось, что еда 18 февраля должна быть питательной, поскольку впереди Великий пост.

В древности украинцы внимательно следили за погодными изменениями, чтобы предсказать, какой будет весна.

Теплая погода - к ранней весне.

Если дует сильный ветер - весна будет ветреной.

Снегопад в этот день - к холодному марту.

Ясное небо и солнце - лето будет жарким.

Если птицы начинают петь - ждите скорого потепления.

У кого День ангела 18 февраля

День ангела сегодня празднуют мужчины с именем Лев (Левонтий, Левко). Имя Лев является очень почитаемым в христианской традиции и ассоциируется с силой, мужеством и достоинством.

Какие 17 февраля есть еще знаменательные даты и праздники

Всемирный день пельменя (Международный день пельменей) (World Dumpling Day). Это неофициальный, но довольно популярный кулинарный праздник, отмечаемый ежегодно 18 февраля. Инициатива возникла в 2015 году, и с тех пор набирает популярность среди любителей этого вкусного блюда по всему миру.

День батарейки (День аккумулятора) (National Battery Day). День батарейки отмечается 18 февраля в честь дня рождения Алессандро Вольта - итальянского физика и химика, изобретателя первого гальванического элемента, являющегося прототипом современной батарейки. Цель этого дня - привлечь внимание к важности батареек в нашей жизни, а также к вопросам их правильной утилизации и экологической безопасности.

День Плутона (День открытия Плутона) (Pluto Day). 18 февраля является знаковой датой для астрономов и любителей космоса, ведь именно в этот день, в 1930 году, американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, который в то время считался девятой планетой Солнечной системы.

18 февраля 2025 года - 1091-й день войны в Украине.