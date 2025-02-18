Какой сегодня, 18 февраля, праздник: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду, приметы

Сегодня, 18 февраля, православные чтят память четырех великих святых: святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, епископа Синадского, святителя Флавиана, патриарха Константинопольского, и преподобного Космы Яхромского. В народе этот день имеет свои уникальные традиции, приметы и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще знаменательные даты, у кого день ангела, а также какие приметы и запреты 18 февраля существуют.
18 февраля 2025 года по новому календарю Православная Церковь Украины чтит память четырех святых:
Наши предки в этот день старались не покидать дом после захода солнца без крайней необходимости.
Сегодня не рекомендовано заниматься рукоделием, таким как прядение, шитье, вязание.
Нельзя стричь волосы. Существует поверье, что стрижка волос именно 18 февраля может привести к потере сил и здоровья.
День считается не слишком благоприятным для начала новых проектов, лучше посвятить его завершению уже начатого.
Наши предки верили, что 18 февраля нужно тщательно убрать дом, чтобы в дом не пришли болезни.
Также в этот день было принято зажигать свечу и читать молитвы за благополучие семьи.
А еще считалось, что еда 18 февраля должна быть питательной, поскольку впереди Великий пост.
В древности украинцы внимательно следили за погодными изменениями, чтобы предсказать, какой будет весна.
День ангела сегодня празднуют мужчины с именем Лев (Левонтий, Левко). Имя Лев является очень почитаемым в христианской традиции и ассоциируется с силой, мужеством и достоинством.
Всемирный день пельменя (Международный день пельменей) (World Dumpling Day). Это неофициальный, но довольно популярный кулинарный праздник, отмечаемый ежегодно 18 февраля. Инициатива возникла в 2015 году, и с тех пор набирает популярность среди любителей этого вкусного блюда по всему миру.
День батарейки (День аккумулятора) (National Battery Day). День батарейки отмечается 18 февраля в честь дня рождения Алессандро Вольта - итальянского физика и химика, изобретателя первого гальванического элемента, являющегося прототипом современной батарейки. Цель этого дня - привлечь внимание к важности батареек в нашей жизни, а также к вопросам их правильной утилизации и экологической безопасности.
День Плутона (День открытия Плутона) (Pluto Day). 18 февраля является знаковой датой для астрономов и любителей космоса, ведь именно в этот день, в 1930 году, американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, который в то время считался девятой планетой Солнечной системы.
18 февраля 2025 года - 1091-й день войны в Украине.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь ПЦУ, Википедия.