Яке сьогодні, 17 лютого, свято: що не можна робити, традиції і прикмети дня

Яке свято 17 лютого за церковним календарем

За новим церковним календарем, 17 лютого відзначається день пам'яті святого великомученика Теодора Тирона.

Святий Теодор був воїном у римській армії в кінці III - на початку IV століття, за часів імператора Максиміана, коли християн жорстоко переслідували. Теодор відмовився від язичництва, відкрито сповідував християнську віру та навіть підпалив язичницький храм богині Кібели, за що був підданий жорстоким мукам та спалений на вогнищі. Здавна святого Теодора вважали захисником від розбійників та злих помислів.

Також 17 лютого вшановують святу великомученицю Маріанну, сестру апостола Филипа, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Вона жила в I столітті та прославилася своєю відданістю християнській вірі.

Що не можна робити сьогодні

В цей день існують певні заборони, пов'язані як з церковними настановами, так і з народними повір'ями.

Наприклад, сьогодні не можна пліткувати та марнословити.

Також не рекомендується стригти волосся та нігті. За народними повір'ями, це може накликати нещастя.

Уникайте відвідування лісу без нагальної потреби. Наші предки вірили, що в цей час звірі, особливо вовки, стають активними та небезпечними.

17 лютого не можна дражнити собак, кричати на них та розмахувати руками.

Не варто залишати рукоділля на ніч на видному місці. Існує повір'я, що домовик може заплутати нитки.

Прикмети і традиції дня

Туман - до дощового літа.

Сильний мороз та ясне небо - до пізньої та холодної весни.

Тепла погода - до теплого літа.

Сильний вітер - до затяжної зими та пізнього тепла.

Гілки ялин опущені вниз - до снігопаду, підняті вгору - до ясної погоди.

Бурульки довгі на дахах - до гарного врожаю вівса та льону.

Лід почав танути на річках та озерах - до ранньої весни.

Перисті хмари, що пливуть із заходу - до дощу.

У цей день в давні часи на території України господарі активно займалися підготовкою до весни та майбутніх польових робіт: чоловіки оглядали та лагодили сільськогосподарський інвентар, готували посівний матеріал, а жінки займалися прибиранням в хаті, перевіряли запаси продуктів.

В деяких регіонах 17 лютого був днем поминання померлих родичів. Люди відвідували церкви, замовляли панахиди, а також влаштовували поминальні обіди вдома.

У кого день ангела сьогодні

День Ангела 17 лютого відзначають чоловіки з іменем Теодор (різні форми імені: Федір, Теодор, Теодорчик, Федя, Федько, Дорош).

Які 17 лютого є ще знаменні дати і свята

17 лютого також відзначається День спонтанного прояву доброти. Це неофіційне, але дуже важливе свято, яке заохочує людей робити добрі справи просто так, безкорисливо та не очікуючи подяки. Концепція свята полягає в тому, що навіть маленькі прояви доброти можуть покращити настрій, надихнути інших та створити позитивний ланцюговий ефект. У цей день особливо важливо бути чуйними до оточуючих, допомагати тим, хто потребує, та дарувати світу трішки тепла і позитиву.

Ще сьогодні на планеті відзначають Всесвітній день людського духу і Глобальний день стійкості туризму.

17 лютого 2025 року - 1090-й день війни в Україні.