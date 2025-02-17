Какой сегодня, 17 февраля, праздник: что нельзя делать, традиции и приметы дня

Какой праздник 17 февраля по церковному календарю

По новому церковному календарю, 17 февраля отмечается день памяти святого великомученика Феодора Тирона.

Святой Феодор был воином в римской армии в конце III - начале IV века, во времена императора Максимиана, когда христиан жестоко преследовали. Феодор отказался от язычества, открыто исповедовал христианскую веру и даже поджег языческий храм богини Кибелы, за что был подвергнут жестоким мучениям и сожжен на костре. Издавна святого Феодора считали защитником от разбойников и злых помыслов.

Также 17 февраля почитают святую великомученицу Марианну, сестру апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Она жила в I веке и прославилась своей преданностью христианской вере.

Что нельзя делать сегодня

В этот день существуют определенные запреты, связанные как с церковными наставлениями, так и с народными поверьями.

Например, сегодня нельзя сплетничать и пустословить.

Также не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, это может навлечь несчастье.

Не ходите в лес без крайней необходимости. Наши предки верили, что в это время звери, особенно волки, становятся активными и опасными.

17 февраля нельзя дразнить собак, кричать на них и размахивать руками.

Не стоит оставлять рукоделие на ночь на видном месте. Существует поверье, что домовой может запутать нитки.

Приметы и традиции дня

Туман - к дождливому лету.

Сильный мороз и ясное небо - к поздней и холодной весне.

Теплая погода - к теплому лету.

Сильный ветер - к затяжной зиме и позднему теплу.

Ветки елей опущены вниз - к снегопаду, подняты вверх - к ясной погоде.

Сосульки длинные на крышах - к хорошему урожаю овса и льна.

Лед начал таять на реках и озерах - к ранней весне.

Перистые облака, плывущие с запада - к дождю.

В этот день в давние времена на территории Украины хозяева активно занимались подготовкой к весне и предстоящим полевым работам: мужчины осматривали и чинили сельскохозяйственный инвентарь, готовили посевной материал, а женщины занимались уборкой в доме, проверяли запасы продуктов.

В некоторых регионах 17 февраля был днем поминания умерших родственников. Люди посещали церкви, заказывали панихиды, а также устраивали поминальные обеды дома.

У кого день ангела сегодня

День Ангела 17 февраля отмечают мужчины с именем Феодор (разные формы имени: Федор, Теодор, Теодорчик, Федя, Федько, Дорош).

Какие 17 февраля есть еще знаменательные даты и праздники

17 февраля также отмечается День спонтанного проявления доброты. Это неофициальный, но очень важный праздник, который поощряет людей делать добрые дела просто так, бескорыстно и не ожидая благодарности. Концепция праздника заключается в том, что даже маленькие проявления доброты могут улучшить настроение, вдохновить других и создать положительный цепной эффект. В этот день особенно важно быть чуткими к окружающим, помогать тем, кто нуждается, и дарить миру немного тепла и позитива.

Еще сегодня на планете отмечают Всемирный день человеческого духа и Глобальный день устойчивости туризма.

17 февраля 2025 года - 1090-й день войны в Украине.