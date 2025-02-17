Какой сегодня, 17 февраля, праздник: что нельзя делать, традиции и приметы дня

17 февраля по церковному календарю православные в Украине чтят память святого великомученика Феодора Тирона и святой великомученицы Марианны. В народе этот день имеет свои уникальные традиции, приметы и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще знаменательные даты, у кого день ангела, а также какие приметы и запреты 17 февраля существуют.
По новому церковному календарю, 17 февраля отмечается день памяти святого великомученика Феодора Тирона.
Святой Феодор был воином в римской армии в конце III - начале IV века, во времена императора Максимиана, когда христиан жестоко преследовали. Феодор отказался от язычества, открыто исповедовал христианскую веру и даже поджег языческий храм богини Кибелы, за что был подвергнут жестоким мучениям и сожжен на костре. Издавна святого Феодора считали защитником от разбойников и злых помыслов.
Также 17 февраля почитают святую великомученицу Марианну, сестру апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Она жила в I веке и прославилась своей преданностью христианской вере.
В этот день существуют определенные запреты, связанные как с церковными наставлениями, так и с народными поверьями.
Например, сегодня нельзя сплетничать и пустословить.
Также не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, это может навлечь несчастье.
Не ходите в лес без крайней необходимости. Наши предки верили, что в это время звери, особенно волки, становятся активными и опасными.
17 февраля нельзя дразнить собак, кричать на них и размахивать руками.
Не стоит оставлять рукоделие на ночь на видном месте. Существует поверье, что домовой может запутать нитки.
В этот день в давние времена на территории Украины хозяева активно занимались подготовкой к весне и предстоящим полевым работам: мужчины осматривали и чинили сельскохозяйственный инвентарь, готовили посевной материал, а женщины занимались уборкой в доме, проверяли запасы продуктов.
В некоторых регионах 17 февраля был днем поминания умерших родственников. Люди посещали церкви, заказывали панихиды, а также устраивали поминальные обеды дома.
День Ангела 17 февраля отмечают мужчины с именем Феодор (разные формы имени: Федор, Теодор, Теодорчик, Федя, Федько, Дорош).
17 февраля также отмечается День спонтанного проявления доброты. Это неофициальный, но очень важный праздник, который поощряет людей делать добрые дела просто так, бескорыстно и не ожидая благодарности. Концепция праздника заключается в том, что даже маленькие проявления доброты могут улучшить настроение, вдохновить других и создать положительный цепной эффект. В этот день особенно важно быть чуткими к окружающим, помогать тем, кто нуждается, и дарить миру немного тепла и позитива.
Еще сегодня на планете отмечают Всемирный день человеческого духа и Глобальный день устойчивости туризма.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь ПЦУ, Википедия.