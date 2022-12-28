Яке релігійне свято 28 грудня: заборони та традиції цього важливого дня

28 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Трифона Печензького та преподобного Павла Ларського. У народі цей день називають Трифоновим.

Про заборони та важливі прикмети 28 грудня - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Релігійне свято 28 грудня

Мирське ім'я Трифона - Митрофан. Святий народився у родині священника. Він жив на Кольському півострові в XVI столітті біля річки Печенга, за що отримав прізвисько Печензький.

Розповідають, що одного разу Трифон почув голос, який сказав йому йти на Північ. Він послухався і так потрапив на Кольський півострів. Там він побудував храм, а потім ще й заснував монастир на честь Святої Трійці.

Тут же Трифон прийняв постриг, де й отримав своє нове ім’я. Скоро святий став ігуменом монастиря.

Ікона Трифона Печензького (фото: Вікіпедія)

Окрім того, вшановують пам'ять преподобного Павла Ларського, який жив на території сучасної Туреччини. Відомо, що святий повністю хотів віддатися Богу, тому оселився в гірській ущелині. Там він весь час молився.

За приділені старання Бог наділив Павла даром передбачення майбутнього і чудотворення. Двічі преподобний їздив на острів Самос, де звів три монастирі.

Що не можна сьогодні робити

До 6 січня все ще триває Різдвяний піст, тому заборонялося їсти м'ясо, яйця і молочні продукти.

Сьогодні краще стримувати свої емоції та не злитися ні на кого.

Люди вірили, що сьогодні не можна скаржитися на погоду, інакше духи розізляться та нашлють лихо.

Весь день варто бути веселими та бадьорими, щоб зимовий мороз подарував міцне здоров'я.

Натомість якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, 28 грудня саме той час, щоб помиритися і відновити стосунки. Також заведено повертати сьогодні всі позичені речі, особливо гроші.

Прикмети 28 грудня

Сьогоднішня погода розповість про березневу.

Мороз вдень, а ввечері різко почало теплішати - очікується холоднеча.

Північний вітер в день Трифона - настають сильні морози.

На деревах іній - очікується рік урожайний на овес.

Синиці вранці розкричалися - прикмета, що настануть морози.

Кіт поліз на піч - похолодає.

Сухий сніг по землі літає - прикмета до літньої посухи.

Великі кучугури - приємне і нежарке літо буде.

28 грудня було багато прикмет, які віщували морози (фото: Freepik)

Хто святкує іменини

Народжені в Трифонів день суворі до себе та оточення. Це люди високих принципів.

28 грудня можете привітати Волимира, Годислава, Елевтерія, Павла, Степана, Теофілія, Тита, Цезаря.