Яке насіння треба замочувати перед посадкою, а яке - не обов'язково

Томати

Насіння томатів краще замочити і проростити перед посадкою.

Щоб замочити насіння, слід покласти його у мішок з марлі і помістити у воду, температура якої 20-25 градусів, на час не більше як на 12 годин. Врахуйте, що кожні чотири години слід міняти воду.

Щоб насіння томатів сходило швидше, і врожай рано можна було отримати, помідори варто ще й проростити перед висадкою. З цією метою необхідно взяти тарілку, на яку помістити вологу ганчірку або марлю. Тримати треба при температурі 20 градусів і стежити, щоб марля завжди була вологою (але не сильно мокрою). Так треба робити, поки насіння не проклюнеться.

Перець

Насіння перцю має дуже тверду оболонку і, якщо його не проростити, воно буде сходити до 20 днів.

Це можна зробити за допомогою термоса, води і тканинного чи марлевого мішка. Воду нагрійте приблизно до 40 градусів і перелийте в термос. Насіння потрібно загорнути в тканину або марлю, і зав'язати у вузол. Викладіть мішечок з насінням в термос з теплою водою. Закрийте кришку термоса і залиште насіння на 12 годин.

Після цього насіння потрібно підсушити, не витягаючи з мішечка. Витягніть мішечок з термоса, почекайте поки він трохи підсохне і викладіть на папір. Потім цей папір покладіть біля батареї. Прямо на батарею класти насіння не можна через ризик пересихання. Приблизно через добу насіння повністю просохне. Після цього його одразу можна сіяти в окремі стаканчики.

Томати краще замочувати перед посадкою (фото: freepik)

Селера, петрушка, морква, кріп

Насіння варто промити протягом 20 хвилин під струменем гарячої води (50-60 градусів), поклавши насіння в полотняний мішечок.

Потім протягом 2-3 діб потримати у вологій тканині для набухання. Потім трохи підсушити та сіяти в землю.

Квасоля, горох та інші бобові

Насіння квасолі, гороху, бобів в ранні терміни посіву не пророщують, в більш пізні - можна і проростити.

Замочіть насіння у воді, покладіть їх на вологий паперовий рушник і складіть його. Підтримуйте рушник вологим (бризкайте на нього водою близько одного разу на день), а раз на два-три дні відкривайте, щоб подивитися на насіння. Якщо невеликі паростки висовуються з розщеплених насінин, його можна висаджувати.

Огірки, гарбузи, кабачки, патисони

Таке насіння теж краще замочувати і пророщувати. Для цього знадобиться неглибока ємність та тканина. Частину тканини рясно змочують теплою водою, зверху розкладають насіння та накривають другою частиною. Під час набухання слід стежити, щоб тканина завжди була волога.

Для розм'якшення потрібно 20-24 години, а для пророщення насіння знадобиться 5-7 днів.

Яке насіння не треба замочувати

Городники кажуть, що насіння таких городніх культур, як салат, капуста і бруква сіють сухими.