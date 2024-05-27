Яке морозиво в магазині не можна купувати в жодному разі

Морозиво - це смачний десерт, від якого у спеку не відмовиться майже ніхто.
Який саме продукт не можна купувати в магазині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.
Склад морозива часто залишає бажати кращого. Якісний продукт має складатися з молока, вершків, яєчних жовтків, цукру та ароматизаторів, таких як ваніль, какао або фрукти. Морозиво з таким складом містить велику кількість білка, вітамінів A, B, C, D і E, а також цінні мікроелементи, такі як кальцій і магній.
Зараз також існує багато морозива, призначеного для веганів або людей з непереносимістю лактози. У таких продуктах замість коров'ячого молока використовується козяче, овече молоко або рослинне.
На жаль, більшість промислових видів морозива, таких як морозиво на паличці, у вафлях або в упаковках різної ємності, які є в продуктових магазинах, окрім перерахованих вище інгредієнтів, містять також багато інших непотрібних добавок, таких як емульгатори, стабілізатори, загусники і різні види цукру.
Багато з них також містять сухе молоко або сироватку замість молока або вершків, а фрукти замінені глюкозно-фруктозним сиропом і синтетичними ароматизаторами. Щоб дізнатися більше про те, з чого складається морозиво, потрібно подивитися на його склад.
Завжди читайте етикетки та перевіряйте інгредієнти, перш ніж купувати морозиво. Особливо уникайте морозива, яке містить глюкозу або глюкозо-фруктозний сироп, гідрогенізовані жири, гуарову камедь, штучні барвники та ароматизатори.
Чим менше інгредієнтів, тим краще - морозиво має складатися з вершків і/або молока, цукру і яєчних жовтків і таких добавок, як ваніль, какао або фрукти.
Всі інші речовини непотрібні і часто шкідливі для здоров'я,
уникайте штучних добавок, таких як гідрогенізовані рослинні жири, глюкозно-фруктозний сироп, штучні барвники та ароматизатори, гуарова камедь, емульгатори, стабілізатори.
Зверніть увагу на спосіб зберігання - переконайтеся, що морозиво не розморожувалося і не заморожувалося повторно, оскільки в розмороженому продукті розвиваються бактерії.
Продукт був повторно заморожений, коли на поверхні морозива або на ньому є кристали льоду.
Пам'ятайте, що морозиво містить велику кількість цукру і жиру, і зазвичай калорійне, навіть сорбети, тому його слід їсти час від часу в невеликих кількостях.
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