Яке майбутнє чекає на iPad mini: чутки, витоки та прогнози

Поточне покоління iPad mini було представлене ще у вересні 2021 року і з того часу не оновлювалося. За чутками, оновлення iPad mini може вийти цього року трохи пізніше з покращеним дисплеєм, швидшою продуктивністю та іншими нововведеннями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Новий дисплей

За чутками, наступне покоління iPad mini отримає покращений дисплей, який допоможе вирішити проблему "ефекту желе" під час прокручування.

Згідно з витоками, Apple змінила напрямок складання екрану iPad mini, щоб зменшити вплив нестачі конструкції, що викликає "ефект желе". Незважаючи на це покращення, дисплей iPad mini 7, як і раніше, буде обмежений частотою оновлення 60 Гц і використовуватиме технологію РК-екранів.

"Ефект желе" виникає, коли половина екрана пристрою оновлюється помітно повільніше, ніж інша. Це призводить до свого роду хвилеподібного ефекту, звідси і назва "ефект желе".

В даний час Apple бореться з колективним позовом, у якому стверджується, що проблема з "ефектом желе" робить iPad mini 6 "непридатним для використання".

Швидша продуктивність

Наступне покоління iPad mini буде відрізнятись вищою продуктивністю. Поточна модель має чіп A15 Bionic. Спочатку авторитетне джерело витоків на Weibo заявило, що нова модель отримає чіп A16 Bionic.

Однак пізніші докази, знайдені в коді, натякають на те, що новий iPad mini може бути оснащений ще швидшим чіпом A17, що забезпечує ще більшу продуктивність.

Крім процесора, будуть оновлені інші компоненти iPad mini 7, включаючи підтримку Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.

Додаткові зміни

Згідно з інформацією від "Instant Digital" на Weibo, iPad mini 7 буде доступний у нових кольорах. Для порівняння, поточна модель iPad mini випускається у фіолетовому, зірковому, рожевому та космічному сірому кольорах.

Також це джерело на Weibo повідомляє, що iPad mini 7 отримає покращену камеру, але конкретних деталей поки що немає.

Майбутнє iPad mini

Випуск нового iPad mini 7 очікується пізніше цього року, про це повідомили джерела Bloomberg's Mark Gurman та Ming-Chi Kuo.

Заглядаючи далі в майбутнє, очікується, що Apple оснастить iPad mini досконалішими дисплеями OLED. Проте до цього ще кілька років.