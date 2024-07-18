Какое будущее ждет iPad mini: слухи, утечки и прогнозы

Текущее поколение iPad mini было представлено еще в сентябре 2021 года и с тех пор не обновлялось. По слухам, обновление iPad mini может выйти в этом году чуть позже с улучшенным дисплеем, более быстрой производительностью и другими новшествами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Новый дисплей

По слухам, следующее поколение iPad mini получит улучшенный дисплей, который поможет решить проблему "эффекта желе" при прокрутке.

Согласно утечкам, Apple изменила направление сборки экрана iPad mini, чтобы уменьшить влияние недостатка конструкции, вызывающего "эффект желе". Несмотря на это улучшение, дисплей iPad mini 7 по-прежнему будет ограничен частотой обновления 60 Гц и будет использовать технологию ЖК-экранов.

"Эффект желе" возникает, когда одна половина экрана устройства обновляется заметно медленнее, чем другая. Это приводит к своего рода волнообразному эффекту, отсюда и название "эффект желе".

В настоящее время Apple борется с коллективным иском, в котором утверждается, что проблема с "эффектом желе" делает iPad mini 6 "непригодным для использования".

Более быстрая производительность

Следующее поколение iPad mini будет отличаться более высокой производительностью. Текущая модель оснащена чипом A15 Bionic. Сначала авторитетный источник утечек на Weibo заявил, что новая модель получит чип A16 Bionic.

Однако более поздние доказательства, найденные в коде, намекают на то, что новый iPad mini может быть оснащен еще более быстрым чипом A17, обеспечивающим еще большую производительность.

Помимо процессора, будут обновлены и другие компоненты iPad mini 7, включая поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Дополнительные изменения

Согласно информации от "Instant Digital" на Weibo, iPad mini 7 будет доступен в новых цветах. Для сравнения, текущая модель iPad mini выпускается в фиолетовом, звездном, розовом и космическом сером цветах.

Также этот источник на Weibo сообщает, что iPad mini 7 получит улучшенную камеру, но конкретных деталей пока нет.

Будущее iPad mini

Выпуск нового iPad mini 7 ожидается позже в этом году, об этом сообщили источники Bloomberg’s Mark Gurman и Ming-Chi Kuo.

Заглядывая дальше в будущее, ожидается, что Apple оснастит iPad mini более совершенными дисплеями OLED. Однако до этого еще несколько лет.