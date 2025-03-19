Яке добриво найкраще підходить для полуниці? Ось що радять агрономи

Полуниця - це не лише улюблена ягода багатьох, а й культура, яка потребує ретельного догляду. Без правильного внесення добрив отримати смачні та великі ягоди буде складно.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які добрива необхідні полуниці на різних етапах її росту та розвитку.
Ранньою весною полуниця пробуджується після зими, тому потребує живлення для активного росту листя та коріння. Найкраще для цього підходять азотні добрива, які сприяють швидкому наростанню зеленої маси. До таких добрив відносять:
Після підживлення обов’язково полийте грядку, щоб добрива краще засвоїлися і не пошкодили коріння.
У період цвітіння полуниця потребує калію та фосфору, які сприяють утворенню бутонів і зав’язі. У цей час можна використовувати такі підживлення:
Регулярне підживлення в цей період дозволить отримати більше ягід, які будуть великими та соковитими.
Не менш важливим є підживлення, що підвищує цукристість плодів і робить їх ароматнішими. Для цього використовують такі добрива:
Додавання цих компонентів до основного догляду зробить ваш урожай не тільки рясним, а й дуже смачним.
Полуниця - багаторічна культура, тому восени її потрібно підготувати до зимівлі. У цей період важливо удобрювати землю органічними та мінеральними засобами, які забезпечать міцність кореневої системи. Найкращі варіанти осіннього підживлення:
Ці підживлення варто вносити у вересні, доки листя ще зелене, а також у жовтні перед остаточним похолоданням.
Щоб полуниця добре розвивалася, необхідно дотримуватися правильного внесення добрив. Основні правила:
Неправильне удобрення може зашкодити рослині, тому завжди дотримуйтеся інструкцій до кожного виду добрив.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Agro-market.net, Zemliak.com та Semena.in.ua.