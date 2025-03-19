Какое удобрение лучше всего подходит для клубники? Вот что советуют агрономы

Клубника - это не только любимая ягода многих, но и культура, которая требует тщательного ухода. Без правильного внесения удобрений получить вкусные и крупные ягоды будет сложно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие удобрения необходимы клубнике на разных этапах ее роста и развития.
Ранней весной клубника пробуждается после зимы, поэтому нуждается в питании для активного роста листьев и корней. Лучше всего для этого подходят азотные удобрения, которые способствуют быстрому нарастанию зеленой массы. К таким удобрениям относят:
После подкормки обязательно полейте грядку, чтобы удобрения лучше усвоились и не повредили корни.
В период цветения клубника нуждается в калии и фосфоре, которые способствуют образованию бутонов и завязей. В это время можно использовать такие подкормки:
Регулярная подкормка в этот период позволит получить больше ягод, которые будут крупными и сочными.
Не менее важна подкормка, которая повышает сахаристость плодов и делает их более ароматными. Для этого используют такие удобрения:
Добавление этих компонентов к основному уходу сделает ваш урожай не только обильным, но и очень вкусным.
Клубника - многолетняя культура, поэтому осенью ее нужно подготовить к зимовке. В этот период важно удобрять землю органическими и минеральными средствами, которые обеспечат прочность корневой системы. Наилучшие варианты осенней подкормки:
Эти подкормки следует вносить в сентябре, пока листья еще зеленые, а также в октябре перед окончательным похолоданием.
Чтобы клубника хорошо развивалась, необходимо придерживаться правильного внесения удобрений. Основные правила:
Неправильное удобрение может навредить растению, поэтому всегда придерживайтесь инструкций к каждому виду удобрений.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Agro-market.net, Zemliak.com и Semena.in.ua.