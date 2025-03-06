Яке диво з мозком зробить відмова від смартфона на 3 дні: нове відкриття вчених

Дослідники з Гейдельберзького та Кельнського університетів запросили добровольців для участі в експерименті та запропонували їм на 72 години обмежити використання смартфонів. Під час спостереження вони використовували магнітно-резонансну томографію (МРТ) та психологічні тести, щоб зафіксувати зміни у мозковій активності учасників.

Під час МРТ учасникам показували зображення, які були пов'язані з телефонами й ще - нейтральні зображення. Результати показали, що зображення, пов'язані з телефонами, викликали у людей активацію областей мозку, пов'язаних з винагородою та потягом. Це подібно до того, як мозок реагує на залежність від певних речовин - нікотин або алкоголь.

Фактично, цей результат свідчить про те, що смартфони можуть викликати залежність і здатні впливати на системи дофаміну та серотоніну.

А от психологічні тести не показали значних змін у настрої учасників. Навпаки - деякі добровольці повідомили про покращення настрою. Хоча наукових даних, які б підтверджували цю тенденцію, зафіксовано не було.

Зараз вчені планують проводити подальші дослідження для з'ясування причин, чому використання смартфонів викликає такі зміни у мозку.

Вони також наголошують, що важливо у наступних дослідженнях розмежувати два фактори - бажання користуватися смартфоном та бажання соціальної взаємодії, оскільки ці два аспекти між собою пов'язані.

Вас може зацікавити: