Какое чудо с мозгом сделает отказ от смартфона на 3 дня: новое открытие ученых

Исследователи из Гейдельбергского и Кельнского университетов пригласили добровольцев для участия в эксперименте и предложили им на 72 часа ограничить использование смартфонов. Во время наблюдения они использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и психологические тесты, чтобы зафиксировать изменения в мозговой активности участников.

Во время МРТ участникам показывали изображения, которые были связаны с телефонами и еще - нейтральные изображения. Результаты показали, что изображения, связанные с телефонами, вызывали у людей активацию областей мозга, связанных с вознаграждением и влечением. Это подобно тому, как мозг реагирует на зависимость от определенных веществ - никотин или алкоголь.

Фактически, этот результат свидетельствует о том, что смартфоны могут вызвать зависимость и способны влиять на системы дофамина и серотонина.

А вот психологические тесты не показали значительных изменений в настроении участников. Наоборот - некоторые добровольцы сообщили об улучшении настроения. Хотя научных данных, подтверждающих эту тенденцию, зафиксировано не было.

Сейчас ученые планируют проводить дальнейшие исследования для выяснения причин, почему использование смартфонов вызывает такие изменения в мозге.

Они также отмечают, что важно в следующих исследованиях разграничить два фактора - желание пользоваться смартфоном и желание социального взаимодействия, поскольку эти два аспекта между собой связаны.

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