Какое детское питание нельзя покупать: больше химии, чем в энергетиках

Родители все чаще сталкиваются с проблемой опасного детского питания, которое содержит вредные добавки, красители и подсластители в больших дозах. Родителям стоит внимательно изучать состав детского питания, ведь не все продукты, которые продаются как "полезные", на самом деле таковыми являются.

Какие именно продукты с пометками "для детей" лучше не покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие детские продукты не являются полезными?

Некоторые продукты для малышей по составу напоминают энергетические напитки, ведь содержат слишком много сахара, ароматизаторов и даже кофеина.

Йогурты и творожки с синтетическими красителями

Такие продукты часто содержат E102, E110, E129, которые могут вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей.

Растворимые каши с большим количеством сахара

Все подслащенные детские каши иногда содержат до 20 граммов сахара на порцию, что превышает суточную норму для малышей. Это настоящие "сахарные бомбы".

Соки и нектары с подсластителями

Некоторые напитки вместо натурального сока содержат ароматизаторы, подсластители и кислоты, которые вредят зубам и пищеварению. Несмотря на рекламу, от свежих фруктов там не остается почти ничего.

Детские батончики с глюкозно-фруктозным сиропом

Этот компонент повышает риск развития ожирения и диабета.

Быстрые завтраки и гранола

Конечно, дети их любят, но такие быстрые перекусы иногда содержат больше консервантов и сахара, чем полезных злаков.

Как правильно выбирать безопасное питание?