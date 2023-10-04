Яке 4 жовтня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

Про те, що можна і не можна робити 4 жовтня, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У чому суть свята

До християнства його звернув апостол Павло. Також він присвятив Єрофея, який на той час був членом афінського ареопагу, у сан єпископа. Згідно з переказами Єрофій та єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутні під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.

Прикмети 4 жовтня

Яка погода цього дня, така протримається ще місяць.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер – зима буде холодною.

Якщо у норах кротів багато соломи – зима буде суворою.

Домашній птах сильно линяє – скоро настане зима

Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – варто чекати на негоду.

Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

В цей день лікували мастит у жінок, які годують грудьми. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.

Що заборонено робити 4 жовтня

Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.

Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.