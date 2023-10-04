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Яке 4 жовтня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

Яке церковне свято 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Styler

4 жовтня 2023 року у церковному календарі відзначається день пам'яті священномученика Єрофея.

Про те, що можна і не можна робити 4 жовтня, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.

У чому суть свята

До християнства його звернув апостол Павло. Також він присвятив Єрофея, який на той час був членом афінського ареопагу, у сан єпископа. Згідно з переказами Єрофій та єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутні під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.

Прикмети 4 жовтня

  • Яка погода цього дня, така протримається ще місяць.
  • Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер – зима буде холодною.
  • Якщо у норах кротів багато соломи – зима буде суворою.
  • Домашній птах сильно линяє – скоро настане зима
  • Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
  • Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – варто чекати на негоду.
  • Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

В цей день лікували мастит у жінок, які годують грудьми. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.

Що заборонено робити 4 жовтня

  • Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.
  • Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.
  • Не позичайте сьогодні гроші, інакше потім їх вам дуже довго не повернуть.

 

До речі, раніше ми писали про те, які важливі свята ми відзначатимемо у жовтні 2023 року.

А ще розповідали про те, які дні у жовтні будуть вдалими, а які небезпечні.

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