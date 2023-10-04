Яке 4 жовтня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

4 жовтня 2023 року у церковному календарі відзначається день пам'яті священномученика Єрофея.
Про те, що можна і не можна робити 4 жовтня, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.
До християнства його звернув апостол Павло. Також він присвятив Єрофея, який на той час був членом афінського ареопагу, у сан єпископа. Згідно з переказами Єрофій та єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутні під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.
В цей день лікували мастит у жінок, які годують грудьми. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.
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