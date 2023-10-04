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Какой 4 октября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

Какой церковный праздник 4 октября (Getty Images)
Автор: Styler

4 октября 2023 года в церковном календаре отмечается день памяти священномученика Иерофея.

О том, что можно и нельзя делать 4 октября, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.

В чем суть праздника

В христианство его обратил апостол Павел. Также он посвятил Иерофея, который в то время был членом афинского ареопага, в сан епископа. Согласно преданию Иерофей и епископ Дионисий, память которого упоминается накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии. Погиб священномученик от рук язычников.

Приметы 4 октября

  • Какая погода в этот день, такая продержится еще месяц.
  • Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер - зима будет холодной.
  • Если в норах кротов много соломы – зима будет суровой.
  • Домашняя птица сильно линяет – скоро наступит зима
  • Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.
  • Если днем холодно, а к ночи потеплело – стоит ждать непогоды.
  • Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.

Отметим, что в старину в этот день знахари лечили у женщин, кормящих грудью, мастит. Они закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. Потом воду давали пить женщине с маститом.

Что запрещено делать 4 октября

  • Запрещено злоупотреблять лекарством и алкогольными напитками.
  • В этот день стараются не играть свадьбы, иначе брак будет недолгим.
  • Не занимайте сегодня деньги, иначе потом их вам очень долго не вернут.

 

Кстати, ранее мы писали о том, какие важные праздники мы будем отмечать в октябре 2023.

А еще рассказывали о том, какие дни в октябре будут удачными, а какие опасными.

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