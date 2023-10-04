Яке 4 жовтня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний
4 жовтня 2023 року у церковному календарі відзначається день пам'яті священномученика Єрофея.
Про те, що можна і не можна робити 4 жовтня, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.
У чому суть свята
До християнства його звернув апостол Павло. Також він присвятив Єрофея, який на той час був членом афінського ареопагу, у сан єпископа. Згідно з переказами Єрофій та єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутні під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.
Прикмети 4 жовтня
- Яка погода цього дня, така протримається ще місяць.
- Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер – зима буде холодною.
- Якщо у норах кротів багато соломи – зима буде суворою.
- Домашній птах сильно линяє – скоро настане зима
- Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
- Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – варто чекати на негоду.
- Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.
В цей день лікували мастит у жінок, які годують грудьми. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.
Що заборонено робити 4 жовтня
- Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.
- Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.
- Не позичайте сьогодні гроші, інакше потім їх вам дуже довго не повернуть.
До речі, раніше ми писали про те, які важливі свята ми відзначатимемо у жовтні 2023 року.
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