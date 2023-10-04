Какой 4 октября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен
4 октября 2023 года в церковном календаре отмечается день памяти священномученика Иерофея.
О том, что можно и нельзя делать 4 октября, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.
В чем суть праздника
В христианство его обратил апостол Павел. Также он посвятил Иерофея, который в то время был членом афинского ареопага, в сан епископа. Согласно преданию Иерофей и епископ Дионисий, память которого упоминается накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии. Погиб священномученик от рук язычников.
Приметы 4 октября
- Какая погода в этот день, такая продержится еще месяц.
- Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер - зима будет холодной.
- Если в норах кротов много соломы – зима будет суровой.
- Домашняя птица сильно линяет – скоро наступит зима
- Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.
- Если днем холодно, а к ночи потеплело – стоит ждать непогоды.
- Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.
Отметим, что в старину в этот день знахари лечили у женщин, кормящих грудью, мастит. Они закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. Потом воду давали пить женщине с маститом.
Что запрещено делать 4 октября
- Запрещено злоупотреблять лекарством и алкогольными напитками.
- В этот день стараются не играть свадьбы, иначе брак будет недолгим.
- Не занимайте сегодня деньги, иначе потом их вам очень долго не вернут.
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