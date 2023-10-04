Какой 4 октября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

О том, что можно и нельзя делать 4 октября, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем суть праздника

В христианство его обратил апостол Павел. Также он посвятил Иерофея, который в то время был членом афинского ареопага, в сан епископа. Согласно преданию Иерофей и епископ Дионисий, память которого упоминается накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии. Погиб священномученик от рук язычников.

Приметы 4 октября

Какая погода в этот день, такая продержится еще месяц.

Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер - зима будет холодной.

Если в норах кротов много соломы – зима будет суровой.

Домашняя птица сильно линяет – скоро наступит зима

Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.

Если днем холодно, а к ночи потеплело – стоит ждать непогоды.

Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.

Отметим, что в старину в этот день знахари лечили у женщин, кормящих грудью, мастит. Они закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. Потом воду давали пить женщине с маститом.

Что запрещено делать 4 октября

Запрещено злоупотреблять лекарством и алкогольными напитками.

В этот день стараются не играть свадьбы, иначе брак будет недолгим.