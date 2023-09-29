Будьте уважні з грішми і не розважайтеся: суворі заборони 29 вересня і прикмети

29 вересня 2023 року за новим церковним календарем – день пам'яті преподобного Киріака Самітника та святого Феофана.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Головні традиції 29 вересня

За одним із повір'їв Феофан у цей день накидає на омерзле осіннє сонце свій каптан, завдяки чому ненадовго поверталася тепла погода.

Сьогодні потрібно з особливою честю ставитися до мандрівників і самітників, оскільки святий Киріак вважається їхнім покровителем. Мандрівників запрошували до будинку, давали не лише воду, а й ситно годували. А якщо неподалік жив пустельник, то йому приносили млинці та мед, але намагалися не турбувати.

На Феофана зазвичай люди полювали, вони ходили на зайця. Мисливці закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські оповідання.

Що суворо заборонено робити на Феофана

Не можна в цей день влаштовувати широкі гуляння, веселитися і влаштовувати будь-яке свято.

Заборонено також грішити і поганословити, інакше ви можете викликати біду на себе та близьких.

Будьте цього дня обережні з грошима, не витрачайте їх марно.

Прикмети на Кіріака

Якщо небо посипане зірками - осінь буде сухою. А якщо гриби з'явилися в лісі - чекай на затяжну золоту пору.

Грім у цей день – до безсніжної зими.

Якщо свіжий ранковий вітер удень посилюється, а надвечір слабшає - збережеться ясна погода.

День Ангела сьогодні відзначаю: Віктор, Дорофій, Йосип, Людмила.