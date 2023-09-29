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Будьте внимательны с деньгами и не развлекайтесь: строгие запреты 29 сентября и приметы

Пятница 29 сентября 2023 05:50
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Будьте внимательны с деньгами и не развлекайтесь: строгие запреты 29 сентября и приметы Какой церковный праздник 29 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

29 сентября 2023 года по новому церковному календарю – день памяти преподобного Кириака Отшельника и святого Феофана.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Главные традиции 29 сентября

По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.

Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.

На Феофана обычно люди охотились они ходили на зайца. Охотники заканчивали день застольем, во время которого рассказывали разные охотничьи рассказы.

Что строго запрещено делать на Феофана

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать любой праздник.

Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.

Будьте в этот день осторожны с деньгами, не тратьте их впустую.

Приметы на Кириака

  • Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.
  • Гром в этот день - к бесснежной зиме.
  • Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

День Ангела сегодня отмечаю: Виктор, Дорофей, Иосиф, Людмила.

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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