Яке 28 вересня свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

Що відомо про святого Харитона і цей день

Святий жив на початку IV століття і перетерпів муки за віру Христову в Іконії, але залишився живим, завдяки сильній вірі в Бога. Після того, як гоніння на християн затихли, святого звільнили з ув'язнення. Усе своє життя він присвятив релігії. У Палестині він заснував три лаври - Єрихонську, Сукійську та Фаранську. Неподалік Сукійської лаври на горі в печері преподобний Харитон провів останні роки життя. Помер він у дуже поважному віці.

Що не можна робити у цей день

Зазвичай у цей день усі залишалися вдома, бо вважали, що саме сьогодні людину можуть наврочити. Тому цей день завжди вважався несприятливим для нових починань. Жінки та дівчата сиділи вдома і займалися шиттям та рукоділлям.

Головні прикмети цього дня

Якщо вітер дме з північного боку - зима буде суворою, із західного - снігового, з південного - м'якого.

Якщо увечері після заходу Сонця небо буде червоним, то наступний день буде вітряним.

Якщо зайці досі не побіліли, зима буде пізнішою.

Місяць у колах - до посушливого літа.

Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою та теплою.

Навколо місяця райдужний круг - до вітру та негоди.

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Василь, Григорій, Іван, Сергій та Федір.