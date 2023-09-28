Какой 28 сентября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

28 сентября 2023 года православные христиане в Украине отмечают день памяти преподобного Харитона Исповедника. В народе эту дату называли Харитонов день.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой жил начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодяря сильной вере в Бога. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.
Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно сегодня человека могут сглазить. Поэтому этот день всегда считался неблагоприятным для новых начинаний. Женщины и девушки сидели дома и занимались шитьем и рукоделием.
День ангела сегодня празднуют Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.
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