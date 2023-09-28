Какой 28 сентября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

Что известно о святом Харитоне и этом дне

Святой жил начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодяря сильной вере в Бога. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.

Что нельзя делать в этот день

Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно сегодня человека могут сглазить. Поэтому этот день всегда считался неблагоприятным для новых начинаний. Женщины и девушки сидели дома и занимались шитьем и рукоделием.

Главные приметы этого дня

Если ветер дует с северной стороны — зима будет суровой, с западной - снежной, с южной - мягкой.

Если вечером после захода Солнца небо будет красноватым, то следующий день будет ветреным.

Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.

Вокруг луны радужный круг - к ветру и ненастью.

День ангела сегодня празднуют Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.