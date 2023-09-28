RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой 28 сентября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

Какой церковный праздник 28 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

28 сентября 2023 года православные христиане в Украине отмечают день памяти преподобного Харитона Исповедника. В народе эту дату называли Харитонов день.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что известно о святом Харитоне и этом дне

Святой жил начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодяря сильной вере в Бога. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.

Что нельзя делать в этот день

Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно сегодня человека могут сглазить. Поэтому этот день всегда считался неблагоприятным для новых начинаний. Женщины и девушки сидели дома и занимались шитьем и рукоделием.

Главные приметы этого дня

  • Если ветер дует с северной стороны — зима будет суровой, с западной - снежной, с южной - мягкой.
  • Если вечером после захода Солнца небо будет красноватым, то следующий день будет ветреным.
  • Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.
  • Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.
  • Вокруг луны радужный круг - к ветру и ненастью.

День ангела сегодня празднуют Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине