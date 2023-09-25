Яке 25 вересня свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити
Сьогодні, 25 вересня 2023 року за новим церковним календарем віруючі згадують преподобну Єфросинію Олександрійську.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ , Місячний календар .
Що відомо про 25 вересня
Преподобна Євфросинія народилася у V столітті в Олександрії у знатній та заможній родині. Її батько Пафнутій був віруючим християнином. У віці 18 років Єфросинії запропонували заміжжя, проте вона прагнула стати монахинею. Таємно вона прийняла постриг і залишила батьківську хату. Однак, побоюючись, що її знайдуть у жіночому монастирі, вона прийняла ім'я Ізмарагд і вступила до чоловічого монастиря. Там Євфросинія провела 38 років свого життя. Її батько дуже сумував за дочкою, проте знаходив розраду в бесідах із ченцем Ізмарагдом.
Перед смертю Єфросинія Олександрійська зізналася батькові, що вона насправді його дочка. Батько поховав її, роздав усе своє майно бідним і сам прийняв чернечий постриг. Від цього моменту і до своєї смерті він жив у келії, яка належала до Єфросинії.
25 вересня за новим стилем також відзначається день пам'яті святого та чудотворця преподобного Сергія Радонезького.
Церковне свято 25 вересня за старим стилем - день пам'яті священномученика Автонома.
До преподобної Єфросинії звертаються з проханнями про зцілення хвороб, як фізичних, і духовних, і навіть про допомогу у прийнятті рішень. Чудотворець Сергій Радонезький допомагає у навчанні, вирішенні судових позовів та зціленні, а також допомагає долати складні життєві ситуації.
У цей день рекомендується солити капусту та готувати пиріжки з капустою. Також добре зробити хоча б одну добру справу сьогодні, щоб залучити благословення до свого життя.
У кого сьогодні день ангела
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Сергій, Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Єфросинія.
Головні прикмети цієї дати
- Якщо хороша погода, то стояти їй цілих 3 тижні.
- Прийшов Сергій - рубай капусту.
- Якщо вітер із півночі – до холодної зими, з півдня – до теплої, із заходу - до снігової.
- Якщо перший сніг буде сухим, то літо буде хорошим.
- Березове листя ще не опало 8 жовтня - холоди настануть ще не скоро.
Що не можна робити у цей день
- Сьогодні слід бути особливо уважним до вчинків та помислів.
- Намагайтеся ні з ким не конфліктувати, не підвищувати голос і не поганословити.
- Також не слід відмовляти у допомозі нужденним та не зловживати алкоголем.
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