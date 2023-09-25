Яке 25 вересня свято за старим і новим стилем: що потрібно знати про цей день, прикмети, що не можна робити

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про 25 вересня

Преподобна Євфросинія народилася у V столітті в Олександрії у знатній та заможній родині. Її батько Пафнутій був віруючим християнином. У віці 18 років Єфросинії запропонували заміжжя, проте вона прагнула стати монахинею. Таємно вона прийняла постриг і залишила батьківську хату. Однак, побоюючись, що її знайдуть у жіночому монастирі, вона прийняла ім'я Ізмарагд і вступила до чоловічого монастиря. Там Євфросинія провела 38 років свого життя. Її батько дуже сумував за дочкою, проте знаходив розраду в бесідах із ченцем Ізмарагдом.

Перед смертю Єфросинія Олександрійська зізналася батькові, що вона насправді його дочка. Батько поховав її, роздав усе своє майно бідним і сам прийняв чернечий постриг. Від цього моменту і до своєї смерті він жив у келії, яка належала до Єфросинії.

25 вересня за новим стилем також відзначається день пам'яті святого та чудотворця преподобного Сергія Радонезького.

Церковне свято 25 вересня за старим стилем - день пам'яті священномученика Автонома.

До преподобної Єфросинії звертаються з проханнями про зцілення хвороб, як фізичних, і духовних, і навіть про допомогу у прийнятті рішень. Чудотворець Сергій Радонезький допомагає у навчанні, вирішенні судових позовів та зціленні, а також допомагає долати складні життєві ситуації.

У цей день рекомендується солити капусту та готувати пиріжки з капустою. Також добре зробити хоча б одну добру справу сьогодні, щоб залучити благословення до свого життя.

У кого сьогодні день ангела

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Сергій, Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Єфросинія.

Головні прикмети цієї дати

Якщо хороша погода, то стояти їй цілих 3 тижні.

Прийшов Сергій - рубай капусту.

Якщо вітер із півночі – до холодної зими, з півдня – до теплої, із заходу - до снігової.

Якщо перший сніг буде сухим, то літо буде хорошим.

Березове листя ще не опало 8 жовтня - холоди настануть ще не скоро.

Що не можна робити у цей день