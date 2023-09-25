Какой 25 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о 25 сентября

Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии в знатной и состоятельной семье. Ее отец, Пафнутий, был верующим христианином. В возрасте 18 лет Евфросинии предложили замужество, однако она стремилась стать монахиней. Тайно она приняла постриг и покинула родительский дом. Однако, опасаясь, что ее найдут в женском монастыре, она приняла имя Измарагд и вступила в мужской монастырь. Там Евфросиния провела 38 лет своей жизни. Ее отец очень скучал по дочери, однако находил утешение в беседах с монахом Измарагдом.

Перед своей смертью Ефросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным и сам принял монашеский постриг. От этого момента и до своей смерти он жил в келье, которая принадлежала Ефросинии.

25 сентября по новому стилю также отмечается день памяти святого и чудотворца преподобного Сергия Радонежского.

Церковный праздник 25 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Автонома.

У преподобной Евфросинии обращаются с просьбами об исцелении от болезней, как физических, так и духовных, а также о помощи в принятии решений. Чудотворец Сергий Радонежский помогает в учебе, разрешении судебных тяжб и исцелении, а также помогает преодолевать сложные жизненные ситуации.

В этот день рекомендуется солить капусту и готовить пирожки с капустой. Также хорошо сделать хотя бы одно доброе дело сегодня, чтобы привлечь благословение в свою жизнь.

У кого сегодня день ангела

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.

Главные приметы этой даты

Если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели.

Пришел Сергий - руби капусту.

Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада – к снежной.

Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.

Березовые листья еще не опали 8 октября – холода наступят еще не скоро.

Что нельзя делать в этот день