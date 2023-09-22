Яке 22 вересня свято: все про цей день, прикмети, що не можна робити

Яке свято 22 вересня

Священномученик Фока був родом із міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг здобути віру в Бога.

У зрілі роки Фока став єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували зректися віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям у 117 році. 404 року його мощі перенесли до Константинополя.

Пророк Іона жив у VIII столітті до нашої ери, був родом з галілейського міста Гафхефера і ставився до дванадцяти малих пророків. Він стоїть особняком серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Юдейській та Ізраїльській, а в Ніневії- столиці царя Ассірії, серед язичників.

Фоку люди поважали як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих. Йому вимовляли молитви у відповідь.

Також у цей день готували багато страв із редьки. Вважалося, що вона не лише смачна, а й корисна, може вилікувати багато недуг.

Що не можна робити у цей день

На Іону краще не їсти рибу. Таким чином віруючі вшановують долю пророка, який перебував у утробі кита.

Давати в борг або вимагати назад віддати борг.

Не варто з'ясовувати стосунки, адже існує великий ризик скандалів та сварок.

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або збільшення заробітної плати.

Прикмети цього дня такі

Якщо з берези ще не все листя опало, то сніг випаде пізно.

Якщо на сосні шишок замало, то зима буде теплою.

Гримить грім - осінь буде теплою, а зима - холодною.

Зранку заморозки - зима буде ранньою.

Увечері туман - до покращення погоди.

Хто сьогодні святкує День ангела:

Олександр, Іона, Ісакій, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока.