Какой 22 сентября праздник: все об этом дне, приметы, что нельзя делать

22 сентября 2023 года по новому церковному календарю - христиане отмечают день памяти мученика Фоки и пророка Ионы.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Священномученик Фока был родом из города Синопа. Он исцелял людей и изгонял из них бесов. Многим людям он помог обрести веру в Бога.
В зрелые годы Фока стал епископом Синопским. Во время гонений на христиан при императоре Траяне его вынуждали отречься от веры, но он этого не сделал, за что поплатился жизнью в 117 году. В 404 году его мощи перенесли в Константинополь.
Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры, был родом из галилейского города Гафхефера и относился к числу двенадцати малых пророков. Он стоит особняком среди ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской и Израильской, а в Ниневии - столице Ассирийского царства, среди язычников.
Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы.
Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.
На Иону лучше не есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита.
Давать взаймы или требовать обратно отдать долг.
Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор.
Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.
Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.
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