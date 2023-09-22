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Какой 22 сентября праздник: все об этом дне, приметы, что нельзя делать

Фото: Какой церковный праздник 22 сентября (freepik.com)
Автор: Styler

22 сентября 2023 года по новому церковному календарю - христиане отмечают день памяти мученика Фоки и пророка Ионы.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Какой праздник 22 сентября

Священномученик Фока был родом из города Синопа. Он исцелял людей и изгонял из них бесов. Многим людям он помог обрести веру в Бога.

В зрелые годы Фока стал епископом Синопским. Во время гонений на христиан при императоре Траяне его вынуждали отречься от веры, но он этого не сделал, за что поплатился жизнью в 117 году. В 404 году его мощи перенесли в Константинополь.

Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры, был родом из галилейского города Гафхефера и относился к числу двенадцати малых пророков. Он стоит особняком среди ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской и Израильской, а в Ниневии - столице Ассирийского царства, среди язычников.

Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы.

Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.

Что нельзя делать в этот день

На Иону лучше не есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита.

Давать взаймы или требовать обратно отдать долг.

Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор.

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

Приметы этого дня такие

  • Если с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно.
  • Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой.
  • Гремит гром – осень будет теплой, а зима – холодной.
  • Утром заморозки – зима будет ранней.
  • Вечером туман – к улучшению погоды.

Кто сегодня празднует День ангела:

Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

 

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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