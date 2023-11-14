Яке 14 листопада свято: що суворо не можна робити, у кого День ангела

У чому суть свята

Пилип був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Майбутній апостол народився в місті Віфсаїда (зараз територія Ізраїлю), звідки були родом і два інші апостоли - Андрій та Петро. Після Вознесіння Господа Філіп проповідував Слово Боже у Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Наприклад, він воскресив немовля, якого несла на руках невтішна мати.

Проповідуючи Христа в Ієраполі Сирійському, апостол зіткнувся з сильним гнівом народу і на вимогу натовпу воскресив мертвого, якого несли на ношах у поховальній ході.

Також у цей день закінчували гуляти весілля. Цього дня вшановували домовика. Йому виносили закуску, щоб він краще охороняв домашню худобу в зимову пору року.

Весь час потрібно було присвячувати роботі та благочестивим заняттям. Однак увечері Пилипового дня можна було зайнятися ворожінням. Для цієї мети дівчата таємно залишали шматок яловичини з вечірньої трапези, потім ховали його вночі під подушку, тричі промовляли заповітні слова і лягали спати. Після цього уві сні можна було побачити майбутнього нареченого.

Перш ніж приступити до вечірньої трапези, господарі будинку виходили на подвір'я, відбивали уклін і звали будинкового на вечерю. Їжу, що залишилася, після трапези накривали серветкою і залишали до наступного дня.

Що не можна в цю дату

Намагайтеся триматися подалі від лісів, відкритих місцевостей та полів, де можна було б зустріти вовків. Люди вірили, що саме з Пилипових днів вони стають злішими і можуть напасти на людину.

Постарайтеся цього дня не працювати

Прикмети 14 листопада

Іній на Пилипа – до гарного врожаю вівса.

Дощовий день – наступного року багато пшениці вродить.

Якщо ж погода ясна і сонячна, то рік буде неврожайним.

Ворони каркають – до потепління.

Хмарна чи сніжна погода – до негоду.

У кого сьогодні День ангела

Олексій, Філіпп, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Костянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Ганна.