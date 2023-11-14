Какой 14 ноября праздник: что строго нельзя делать, у кого День ангела

14 ноября по новоюлианскому календарю православные отмечают день памяти святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса Христа, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Филипп был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Будущий апостол родился в городе Вифсаида (сейчас территория Израиля), откуда были родом и два других апостола – Андрей и Петр. После Вознесения Господа Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции и некоторых других странах, сопровождая проповедь чудесами. Например, он воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать.
Проповедуя Христа в Иераполе Сирийском, апостол столкнулся с сильным гневом народа и по требованию толпы воскресил мертвого, которого несли на носилках в продвигавшемся мимо погребальном шествии.
Также в этот день заканчивали гулять свадьбы. В этот день чествовали домового. Ему выносили закуску, чтобы он лучше охранял домашнюю скотину в зимнее время года.
Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.
Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева дома выходили во двор, отбивали поклон и звали домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы накрывали салфеткой и оставляли до следующего дня.
Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.
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