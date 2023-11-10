Яке 10 листопада свято: що суворо не можна робити, а що - потрібно

історія свята

Святий Родіон або Іродіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб іти до Риму зі святим апостолом Петром. Святий апостол Олімп також був супутником апостола Петра. Обидва апостоли були обезголовлені того ж дня і години, коли розіп'яли апостола Петра.

Святі апостоли Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій були учнями святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом з Ахаї, був єпископом Іконії, де й помер. Апостол Ераст був спершу дияконом і стражником єрусалимської Церкви, а потім єпископом у Панеаді.

Святий апостол Кварт переніс багато страждань, звернув до Христа багатьох поган і мирно помер у сані єпископа міста Берита. Святий апостол Тертій, який записав послання апостола Павла до Римлян, був другим єпископом Іконії, де й перестав.

У народі ж була поширена традиція вирушати вранці до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували свійську худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини повинні бути здоровими і легше пережити зиму. Вважалося, що після Єраста настають справжні морози.

Головні прикмети цього дня

Вітер дме - чекай хуртовини та похолодання.

Увечері іній випав - чекай на рясний снігопад.

Дорогу розвезло - прикмета, що зима буде дуже морозною.

Багато снігу випало - зима, навпаки, буде теплою.

Туман по землі стелиться - за прикметами, чекай на відлигу.

Гучно цвірінькають горобці - буде відлига.

Багато пуху у гробах горобини - скоро настануть холоди.

Що не можна робити у цей день

Не плануєте поїздки та далеку дорогу.

Не починайте жодних важливих справ.

Не позичайте нічого сусідам.

Іменини сьогодні святкують Ольга, Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Родіон, Юрій.