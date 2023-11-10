UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яке 10 листопада свято: що суворо не можна робити, а що - потрібно

Яке церковне свято 10 листопада (Getty Images)
Автор: Styler

10 листопада в Україні за новим церковним календарем день пам'яті апостолів від 70 Ераста, Олімпу, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) та Тертія.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

історія свята

Святий Родіон або Іродіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб іти до Риму зі святим апостолом Петром. Святий апостол Олімп також був супутником апостола Петра. Обидва апостоли були обезголовлені того ж дня і години, коли розіп'яли апостола Петра.

Святі апостоли Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій були учнями святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом з Ахаї, був єпископом Іконії, де й помер. Апостол Ераст був спершу дияконом і стражником єрусалимської Церкви, а потім єпископом у Панеаді.

Святий апостол Кварт переніс багато страждань, звернув до Христа багатьох поган і мирно помер у сані єпископа міста Берита. Святий апостол Тертій, який записав послання апостола Павла до Римлян, був другим єпископом Іконії, де й перестав.

У народі ж була поширена традиція вирушати вранці до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували свійську худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини повинні бути здоровими і легше пережити зиму. Вважалося, що після Єраста настають справжні морози.

Головні прикмети цього дня

  • Вітер дме - чекай хуртовини та похолодання.
  • Увечері іній випав - чекай на рясний снігопад.
  • Дорогу розвезло - прикмета, що зима буде дуже морозною.
  • Багато снігу випало - зима, навпаки, буде теплою.
  • Туман по землі стелиться - за прикметами, чекай на відлигу.
  • Гучно цвірінькають горобці - буде відлига.
  • Багато пуху у гробах горобини - скоро настануть холоди.

Що не можна робити у цей день

  • Не плануєте поїздки та далеку дорогу.
  • Не починайте жодних важливих справ.
  • Не позичайте нічого сусідам.

Іменини сьогодні святкують Ольга, Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Родіон, Юрій.

 

Читайте також, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні