Какой 10 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - нужно

История праздника

Святой Родион или Иродион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп тоже был спутником апостола Петра. Оба апостола были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался. Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом епископом в Панеаде.

Святой апостол Кварт перенес много страданий, обратил ко Христу многих язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии, где и преставился.

В народе же была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Считалось, что после Ераста наступают настоящие морозы.

Главные приметы этого дня

Ветер дует - жди метели и похолодание.

Вечером иней выпал - ожидай обильного снегопада.

Дорогу развезло – примета, что зима будет очень морозной.

Много снега выпало - зима, напротив, будет теплой.

Туман по земле стелется - по приметам, ожидай оттепели.

Громко чирикают воробьи - будет оттепель.

Много пуха в воробьиных гнездах - скоро наступят холода.

Что нельзя делать в этот день

Не планируете поездки и дальнюю дорогу.

Не начинайте никаких важных дел.

Не одалживайте ничего соседям.

Именины сегодня празднуют Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий.