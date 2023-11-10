Какой 10 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - нужно

10 ноября в Украине по новому церковному календарю день памяти апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой Родион или Иродион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп тоже был спутником апостола Петра. Оба апостола были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.
Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался. Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом епископом в Панеаде.
Святой апостол Кварт перенес много страданий, обратил ко Христу многих язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии, где и преставился.
В народе же была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Считалось, что после Ераста наступают настоящие морозы.
Именины сегодня празднуют Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий.
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