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Какой 10 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - нужно

Какой церковный праздник 10 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

10 ноября в Украине по новому церковному календарю день памяти апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Родион или Иродион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп тоже был спутником апостола Петра. Оба апостола были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался. Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом епископом в Панеаде.

Святой апостол Кварт перенес много страданий, обратил ко Христу многих язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии, где и преставился.

В народе же была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Считалось, что после Ераста наступают настоящие морозы. 

Главные приметы этого дня

  • Ветер дует - жди метели и похолодание.
  • Вечером иней выпал - ожидай обильного снегопада.
  • Дорогу развезло – примета, что зима будет очень морозной.
  • Много снега выпало - зима, напротив, будет теплой.
  • Туман по земле стелется - по приметам, ожидай оттепели.
  • Громко чирикают воробьи - будет оттепель.
  • Много пуха в воробьиных гнездах - скоро наступят холода.

Что нельзя делать в этот день

  • Не планируете поездки и дальнюю дорогу.
  • Не начинайте никаких важных дел.
  • Не одалживайте ничего соседям.

Именины сегодня празднуют Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий.

 

Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

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