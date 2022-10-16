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KAZKA показала милі фото з новим бойфрендом: що про нього відомо

Фото: Олександра Зарицька (facebook com kazka band)
Автор: Анна Шиканова

Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала неймовірно романтичні фотографії зі свого відпочинку з новим бойфрендом у Карпатах. Їхній невеликий відпочинок був зовсім коротким – кілька днів.

Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

На фотографіях видно краєвиди осінніх гір та номер у готелі, де зупинилася закохана пара. Також KAZKA показала на камеру обійми зі своїм бойфрендом у ліжку.

"Фото, які гріють мені душу. Залишу їх тут. Карпати – це кохання", - зазначила співачка.

Свого обранця Олександра Зарицька на фото позначати не стала. Але вже відомо, що це музикант-початківець і motion-дизайнер HWAX Павло Тараненко.

Фото: instagram.com/kazka.band

Варто зазначити, що ще зовсім недавно їй приписували роман із партнером по проєкту "Танці із зірками" Юрієм Мєшковим.

Пара активно фотографувалася разом, а KAZKA схудла майже на 30 кілограмів. Офіційно свої стосунки вони не підтвердили, але чутки підігрівали.

Фото: Зарицька та Мєшков

Мєшков навіть зізнався, що дуже симпатизує Зарицькій й артистка відповідає йому взаємністю. Але наприкінці вересня стало відомо, що співачка має зовсім іншого обранця.

До речі, раніше ми розповідали про те, що Олександра Зарицька мала будинок у Гостомелі - російські окупанти там побували.

А також ми писали про те, що KAZKA схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.

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KAZKAАлександра Зарицкая