KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

На фотографиях видны пейзажи осенних гор и номер в гостинице, где остановилась влюбленная пара. Также KAZKA показала на камеру объятия со своим бойфрендом в постели.

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их тут. Карпаты - это любовь", - отметила певица.

Своего избранника Александра Зарицкая на фото отмечать не стала. Но уже известно, что это начинающий музыкант и motion-дизайнер HWAX Павел Тараненко.

Фото: instagram.com/kazka.band

Стоит отметить, что еще совсем недавно ей приписывали роман с партнером по проекту "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.

Пара активно фотографировалась вместе, а KAZKA похудела почти на 30 килограмм. Официально они свои отношения не подтвердили, но слухи подогревали.

Фото: Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Мешков даже признался, что очень симпатизирует Зарицкой и артистка отвечает ему взаимностью. Но в конце сентября стало известно, что у певицы совсем другой избранник.