RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

Фото: Александра Зарицкая (facebook com kazka band)
Автор: Анна Шиканова

Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала невероятно романтические фотографии со своего отдыха с новым бойфрендом в Карпатах. Их небольшой отдых был совсем коротким - несколько дней.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях видны пейзажи осенних гор и номер в гостинице, где остановилась влюбленная пара. Также KAZKA показала на камеру объятия со своим бойфрендом в постели.

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их тут. Карпаты - это любовь", - отметила певица.

Своего избранника Александра Зарицкая на фото отмечать не стала. Но уже известно, что это начинающий музыкант и motion-дизайнер HWAX Павел Тараненко.

Фото: instagram.com/kazka.band

Стоит отметить, что еще совсем недавно ей приписывали роман с партнером по проекту "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.

Пара активно фотографировалась вместе, а KAZKA похудела почти на 30 килограмм. Официально они свои отношения не подтвердили, но слухи подогревали.

Фото: Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Мешков даже признался, что очень симпатизирует Зарицкой и артистка отвечает ему взаимностью. Но в конце сентября стало известно, что у певицы совсем другой избранник.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у Александры Зарицкой был дом в Гостомеле - российские оккупанты там побывали.

А также мы писали о том, что KAZKA похудела на 35 килограмм и рассказала, как у нее это получилось.

Читайте РБК-Украина в Google News
KAZKAАлександра Зарицкая