KAZKA показала милые фото с новым бойфрендом: что о нем известно

Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала невероятно романтические фотографии со своего отдыха с новым бойфрендом в Карпатах. Их небольшой отдых был совсем коротким - несколько дней.
Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографиях видны пейзажи осенних гор и номер в гостинице, где остановилась влюбленная пара. Также KAZKA показала на камеру объятия со своим бойфрендом в постели.
"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их тут. Карпаты - это любовь", - отметила певица.
Своего избранника Александра Зарицкая на фото отмечать не стала. Но уже известно, что это начинающий музыкант и motion-дизайнер HWAX Павел Тараненко.
Фото: instagram.com/kazka.band
Стоит отметить, что еще совсем недавно ей приписывали роман с партнером по проекту "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.
Пара активно фотографировалась вместе, а KAZKA похудела почти на 30 килограмм. Официально они свои отношения не подтвердили, но слухи подогревали.
Фото: Александра Зарицкая и Юрий Мешков
Мешков даже признался, что очень симпатизирует Зарицкой и артистка отвечает ему взаимностью. Но в конце сентября стало известно, что у певицы совсем другой избранник.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у Александры Зарицкой был дом в Гостомеле - российские оккупанты там побывали.
А также мы писали о том, что KAZKA похудела на 35 килограмм и рассказала, как у нее это получилось.