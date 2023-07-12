Кажуть, ці знаки Зодіаку мають потужну інтуїцію: хто потрапив до списку

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку в яких дуже сильна інтуїція. Їхнє шосте чуття майже ніколи не підводить і вони можуть легко знайти відповідь на будь-яке запитання.

Діва

Педантична Діва дуже уважна до деталей, прагне дійти до джерела проблеми. Вона володіє аналітичним складом розуму, вміє брати на себе відповідальність та хороший організатор. Накопичений досвід життя допомагає робити багато речей автоматично, довірившись інтуїції.

Терези

Гострий розум та логічне мислення, здавалося б, не залишають місце для почуття, яке неможливо чітко описати та розкласти все послідовно. Однак представники цього знаку прагнуть до гармонії у всьому, тому потенційну небезпеку відчувають інтуїтивно та легко уникають її.

Стрілець

Активні та допитливі представники даного знака рідко зосереджуються на внутрішніх переживаннях. Їх інтуїція не дрімає і при певних умовах підкаже правильну відповідь. До того ж вони володіють значним потенціалом для розвитку в цьому напрямку.

Скорпіон

Обдурити Скорпіонів практично неможливо, вони брехню не лише розпізнають за кілометр, вони її просто відчувають. Правда, іноді трапляється, що інтуїція підводить їх, але лише у випадку з власними справами - їм хочеться отримати все й одразу, тому йдуть напролом, ігноруючи небезпеку.

Риби

Один з найбільш інтуїтивних знаків. Можливо, цьому сприяє приналежність до стихії води, яка стає провідником думок, як для електричного розряду. Народжені під цим знаком - дуже творчі натури, люблять все красиве. Їх багато серед артистів, музикантів, художників. Надмірна чутливість дозволяє отримувати потрібні відповіді уві сні, а також передбачити можливі неприємності.

Рак

По силі інтуїції з Рибами можуть змагатися тільки ті, хто народився під ще одним "водним" знаком - Раки. Тут грає свою роль також Місяць, що додає таємничості та емоційності. Раки часто "занурюються" у себе, тому для комунікації з людьми налаштовують свої "внутрішні антени" на почуття та емоції інших. Тим часом й інтуїцію відточують.