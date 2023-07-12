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Говорят, эти знаки Зодиака обладают мощной интуицией: кто попал в список

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Среда 12 июля 2023 21:02
Говорят, эти знаки Зодиака обладают мощной интуицией: кто попал в список Кто из знаков Зодиака обладает мощной интуицией (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, у которых очень сильна интуиция. Их шестое чутье почти никогда не подводит, и они могут легко найти ответ на любой вопрос.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп та мотивація.

Дева

Педантичная Дева очень внимательна к деталям, стремится добраться до источника проблемы. Она владеет аналитическим складом ума, умеет брать на себя ответственность и хороший организатор. Накопленный опыт жизни помогает делать многое автоматически, доверившись интуиции.

Весы

Острый ум и логическое мышление, казалось бы, не оставляют место для чувств, которые невозможно четко описать и разложить все по порядку. Однако представители этого знака стремятся к гармонии во всем, поэтому потенциальную опасность чувствуют интуитивно и легко избегают ее.

Стрелец

Активные и любознательные представители данного знака редко сосредотачиваются на внутренних переживаниях. Их интуиция не дремлет и при определенных условиях подскажет верный ответ. К тому же они обладают существенным потенциалом для развития в этом направлении.

Скорпион

Обмануть Скорпионов практически невозможно, они ложь не только распознают за километр, они просто чувствуют. Правда, иногда случается, что интуиция подводит их, но только в случае с собственными делами - им хочется получить все и сразу, поэтому идут напролом, игнорируя опасность.

Рыбы

Один из самых интуитивных знаков. Возможно, этому способствует принадлежность к стихии воды, которая становится проводником мыслей, как для электрического разряда. Рожденные под этим знаком - очень творческие натуры, любят все красивое. Их много среди артистов, музыкантов, художников. Чрезмерная чувствительность позволяет получать нужные ответы во сне, а также предвидеть возможные неприятности.

Рак

По силе интуиции с Рыбами могут соперничать только те, кто родился под еще одним "водным" знаком - Раки. Здесь играет свою роль Луна, придающая таинственности и эмоциональности. Раки часто "погружаются" в себя, поэтому для коммуникации с людьми настраивают свои "внутренние антенны" на чувства и эмоции других. Тем временем и интуицию оттачивают.

Раньше мы писали о том, какие мужчины по знаку Зодиака считаются самыми надежными.

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