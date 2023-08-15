Кажуть, що ці породи собак притягують удачу та кохання в оселю

Померанський шпіц

Порода, що підкорює своїм розумом і добродушністю. У Німеччині, на півдні Балтійського моря, був край Померанія, де і вивели цю породу. Таку назву собаки отримали в честь цього історичного краю, який нині є частиною району Мекленбург-Передня Померанія, що в західній Німеччині.

За повір'ями, ця собака здатна вберегти своїх господарів від будь-яких неприємностей. До того ж шпиці приносять в дім радість та фінансове благополуччя.

Шпіц (фото: freepik)

Чихуахуа

Як з'явилась ця порода достеменно невідомо. Сучасних чихуахуа виявили в 1850 році в старих руїнах близько міста Каса Гранде, в мексиканському штаті Чивава. Відтоді ця порода стала однією з найпопулярніших.

Згідно з прикметами, ці маленькі собачки притягують удачу та добробут в оселю. Також вважається, що чихуахуа допомагає своєму господарю реалізовувати нові проєкти, таким чином досягати успіху в кар'єрі.

Чихуахуа (фото: freepik)

Лабрадор

Вперше собак цієї породи європейці побачили на канадському острові Ньюфаундленд на початку 19 століття. Лабрадори вважаються одними з найдружніших і відданіших порід.

За повір'ями, вони притягують позитивну енергію в оселю та допомагають своєму господарю досягати цілей.

Лабрадор (фото: freepik)

Мопс

Мопс - стародавня китайська порода. Ймовірно, предками мопсів були собаки породи "ло дзе", які були схожі на пекінесів, але мали коротку шерсть. Ці тваринки раніше жили лише в будинках заможних людей.

Кажуть, що мопси притягують кохання та позитивну енергію в оселю. Також вважається, що пухнастик допомагає своєму господарю знаходити нових друзів та налагоджувати стосунки.

Мопс (фото: freepik)