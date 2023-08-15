UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кажуть, що ці породи собак притягують удачу та кохання в оселю

Які породи собак притягують удачу (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Всі знають, що собака - вірний друг людини. Кажуть, що деякі породи не лише безкорисно люблять свого господаря, а й можуть бути символами удачі.

Про те, які породи собак притягують удачу та кохання - читайте в матеріалі Styler.

Померанський шпіц 

Порода, що підкорює своїм розумом і добродушністю. У Німеччині, на півдні Балтійського моря, був край Померанія, де і вивели цю породу. Таку назву собаки отримали в честь цього історичного краю, який нині є частиною району Мекленбург-Передня Померанія, що в західній Німеччині.

За повір'ями, ця собака здатна вберегти своїх господарів від будь-яких неприємностей. До того ж шпиці приносять в дім радість та фінансове благополуччя.

Шпіц (фото: freepik)

Чихуахуа

Як з'явилась ця порода достеменно невідомо. Сучасних чихуахуа виявили в 1850 році в старих руїнах близько міста Каса Гранде, в мексиканському штаті Чивава. Відтоді ця порода стала однією з найпопулярніших.

Згідно з прикметами, ці маленькі собачки притягують удачу та добробут в оселю. Також вважається, що чихуахуа допомагає своєму господарю реалізовувати нові проєкти, таким чином досягати успіху в кар'єрі.

Чихуахуа (фото: freepik)

Лабрадор

Вперше собак цієї породи європейці побачили на канадському острові Ньюфаундленд на початку 19 століття. Лабрадори вважаються одними з найдружніших і відданіших порід.

За повір'ями, вони притягують позитивну енергію в оселю та допомагають своєму господарю досягати цілей.

Лабрадор (фото: freepik)

Мопс

Мопс - стародавня китайська порода. Ймовірно, предками мопсів були собаки породи "ло дзе", які були схожі на пекінесів, але мали коротку шерсть. Ці тваринки раніше жили лише в будинках заможних людей. 

Кажуть, що мопси притягують кохання та позитивну енергію в оселю. Також вважається, що пухнастик допомагає своєму господарю знаходити нових друзів та налагоджувати стосунки.

Мопс (фото: freepik)

 

Раніше ми писали, які породи кішок вважаються найрозумнішими.

Також читайте, які породи собак є найтихішими та найспокійнішими.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикметитваринипороди