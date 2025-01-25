Не кажіть зайвого. Що обіцяє астропрогноз на 25 січня і чому сьогодні можна знайти щастя

Прогноз астропогоди на 25 січня

"Можливі відвідування перукарні. Утримайтесь від сексуальних розваг. Не витрачайте енергію даремно. Велика ймовірність крадіжок. Існує ризик оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю", - радить Соловйова.

"Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься з вами конфліктувати", - додала вона.

Цього дня настає період, який сприяє відновленню справедливості. І тому нам даватиметься те, зазначає астролог, на що ми заслужили. Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Але для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, оформлення шлюбу та романтичних побачень день буде невдалим.



Гороскоп на 25 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

"25 січня - початок Шаттіла екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Повні, під час індуїстського місяця Магха (січень-лютий за григоріанським стилем). В цей день благодійні справи матимуть особливо сприятливий ефект, проте традиція вчить, що людина не повинна робити це на показ, з жадібності або лише з надією досягти благ", - розповіла Соловйова.

"Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня допомагає подолати бідність (духовну, ментальну, фізичну, соціальну чи інтелектуальну), усі види хвороб і нещасть. Крім того, у цей день можна знайти шлях авторитетного знання, смиренної уваги та божественного одкровення за бажання почути Істину. Завдяки цим знанням можна звільнитися від недосконалості", - також пояснила вона.

Окрім цього, 25 січня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Соловйова нагадала, що Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та проходить крізь його випробування. Збалансуйте дію планети правдивістю, працьовитістю, турботою про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.