Дива та зміни постукають у двері цих знаків Зодіаку вже в суботу
Карти Таро обіцяють представникам чотирьох знаків Зодіаку неймовірні події. Уже в суботу на них чекають чудеса і радісні події.
У яких знаків Зодіаку почнеться нове життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Рак
Таро-гороскоп на 25 січня обіцяє вам хороші новини. Зміни та дива вже у вас на порозі, важливо лише наважитися і відчинити перед ними двері. Не варто боятися починати все з чистого аркуша, ризикніть і дозвольте собі відпустити минуле.
Овен
У суботу вас поставлять перед вибором, проте навряд чи вам варто боятися. Слухайте своє серце, а якщо сильно переживаєте - порадьтеся з найближчими. Удача не дасть вам оступитися, важливо лише налаштуватися на те, що будь-яке ваше рішення виявиться правильним, навіть якщо зараз вам у це складно повірити.
Козоріг
Таро-гороскоп обіцяє вам важливу розмову, від якої ви могли свідомо тікати. Коли ж доля знову підкине вам можливість озвучити свої бажання і відверто зізнатися в тому, що не давало вам спокою - дійте. Ви будете здивовані, коли зрозумієте, що чудеса були буквально у вас під носом.
Терези
У суботу вам дуже пощастить. У ваші двері постукають не тільки дива, а ще й прекрасні новини. Вони допоможуть вам зрозуміти, що вже незабаром усе почнеться з чистого аркуша. Таке "занулення" може налякати, проте насправді в ньому немає нічого страшного.
Нагадаємо, раніше стало відомо, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Astrostyle.