Не говорите лишнего. Что обещает астропрогноз на 25 января и почему сегодня можно обрести счастье

Прогноз астропогоды на 25 января

"Возможны посещения парикмахерской. Воздержитесь от сексуальных развлечений. Не тратьте энергию впустую. Велика вероятность краж. Существует риск обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню", - советует Соловьева.

"Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взамен. В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Прощайте тех, кто будет пытаться с вами конфликтовать", - добавила она.

В этот день наступает период, который способствует восстановлению справедливости. И поэтому нам будет даваться то, отмечает астролог, на что мы заслужили. Можно расставаться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Но для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, оформления брака и романтических свиданий день будет неудачным.



Гороскоп на 25 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

"25 января - начало Шаттила экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Полнолуния, во время индуистского месяца Магха (январь-февраль по григорианскому стилю). В этот день благотворительные дела будут иметь особенно благоприятный эффект, однако традиция учит, что человек не должен делать это на показ, из жадности или только с надеждой достичь благ", - рассказала Соловьева.

"Считается, что соблюдение рекомендаций этого дня помогает преодолеть бедность (духовную, ментальную, физическую, социальную или интеллектуальную), все виды болезней и несчастий. Кроме того, в этот день можно найти путь авторитетного знания, смиренного внимания и божественного откровения при желании услышать Истину. Благодаря этим знаниям можно освободиться от несовершенства", - также пояснила она.

Кроме этого, 25 января - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Соловьева напомнила, что Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и проходит сквозь его испытания. Сбалансируйте действие планеты правдивостью, трудолюбием, заботой о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.