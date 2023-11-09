Не кажіть слово "молодець": Карпачов розповів, як правильно хвалити дитину

Дитині завжди потрібна підтримка батьків - це надихає покращувати свої навички. Однак, варто знати, що не завжди можна казати дитині - "Ти молодець!"
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Дмитра Карпачова в Instagram.
Експерт каже, що "молодець" не несе в собі жодного смислового значення.
Варто бути конкретними та дати дитині зрозуміти, що ви помітили її зусилля і сам вчинок. Наприклад, "ти допоміг мені розібрати пакети з продуктами з магазину, дякую".
За словами психолога, батьки повинні хвалити за старання. Покажіть дитині, що помічаєте навіть маленькі досягнення.
До того ж важливо саме хвалити за реальні вчинки.
"Якою гарною стала твоя буква "Р" при письмі", - приклад, як хвалити дитину.
Карпачов каже, що важливо хвалити дитину саме одразу. Все тому, якщо зробити це ввечері, то ефект не буде такий самий. Діти чекають, що дорослі одразу помітять їхні старання і похвалять.
Не отримуючи визнання, у дитини формується низька самооцінка.
Варто перестати говорити з дитиною безликими фразами й використовувати альтернативу слову "молодець". Можна вживати такі фрази:
Батьки повинні проявляти зацікавленість у діяльності дитини та розпитувати про подробиці. Тоді дитина зрозуміє, що батьки підтримують її та розуміють.
Раніше ми повідомляли, що потрібно знати батькам, щоб їхня дитина була розумною.
Також ми писали, які 9 фраз діти ніколи не скажуть своїм батькам.