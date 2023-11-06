9 фраз, які діти ніколи не скажуть своїм батькам: це варто знати

Усі батьки прагнуть стати справжніми друзями для своєї дитини, навчитися знаходити правильні слова та заспокоювати, коли це необхідно. Однак, не завжди розуміють потреб дітей. Варто знати, що діти ніколи не скажуть своїм рідним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Дмитра Карпачова в Instagram .

Поважай мої емоції та почуття

Психолог каже, якщо дитина сумує, злиться або радіє- це її щирі переживання і "різні сторони однієї медалі".

Варто просто підтримати її і допомагати справлятися з негативними емоціями. До того ж дитині теж нелегко.

Будь терплячою зі мною

Дитина постійно вчиться і розвивається, але їй потрібен час, щоб зрозуміти, прийняти і впровадити у своє життя нові способи поведінки.

Карпачов розповів, що через свій юний вік, діти не завжди можуть зробити це за один або декілька разів.

"І наскільки я спостерігаю - у цьому і самі дорослі-то не досягли особливого успіху", - йдеться у повідомленні.

Пояснюй мені причини своїх рішень і вчинків

Щоб дитина зрозуміла, що щось можна або не можна робити, потрібно пояснити простою і зрозумілою мовою. Якщо правильно говорити з дитиною, то це допоможе стати відповідальним і самостійним.

Поважай мої інтереси

Це потрібно робити, навіть якщо батькам інтереси дитини здаються дивними.

"Ти навіть уявити не можеш як черговий пройдений мною рівень у "тій тупій грі" допоможе мені бути впевненим у собі коли я виросту", - каже психолог.

Я вчуся на помилках

Батьки повинні дати дітям можливість робити помилки.

Психолог каже, навіть коли дорослі спокійно пояснюють, як треба робити

правильно, то не усвідомлюють, як намагаються реалізувати свою потребу в перевазі.

Слухай мене щиро

Діти хочуть розділяти з батьками свої успіхи, радості, страхи і переживання. Звичайно, вони починають це з дитячих дурниць.

І якщо діти відчувають, що батькам це не треба, то не дивуйтеся, що в майбутньому вони не будуть розповідати про свою закоханість, конфлікт у школі і свої мрії.

Спілкування з батьками дає дитині впевненість і розуміння, що вона важлива і кохана.

Будь послідовна у своїх вимогах і обмеженнях

Це допоможе дитині зрозуміти правила і адаптуватися до них. Постійно мінливі вимоги і раптові покарання батьків, які, часом, просто залежать від їхнього власного емоційного стану, можуть збивати дитину з пантелику і зменшувати рівень прослуховування до слів дорослих.

Насолоджуйся разом зі мною моментами радості та щастя

Батьки повинні відмічати досягнення дитини та святкувати маленькі її перемоги.

Це подарує їй мотивацію для подальшого розвитку. Також залишаться приємні спогади.

Я зростаю і змінююся

Дитина активно росте та постійно розвивається. Тому все що "працювало вчора", сьогодні вже може бути неактуальним.

Психолог радить розвиватись та вчитися разом з дитиною. До того ж дорослі повинні показувати своїм прикладом не тільки ким треба бути, а і як до цього йти - через навчання і розвиток.