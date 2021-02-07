Каждый желающий может поселиться в Чернобыле вот в таком доме (фото)

Дом находится на балансе государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

"Техническое состояние объекта аренды - удовлетворительное. Имущество может быть использовано по любым целевым назначением. Потенциальный арендатор должен отвечать требованиям к лицу арендатора, определенным статьей 4 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - говорится в сообщении.

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)

Также прилагается план дома.

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)