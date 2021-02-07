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Каждый желающий может поселиться в Чернобыле вот в таком доме (фото)

Автор: Styler

В Чернобыле предлагается в бесплатное арендное пользование двухэтажный дом, площадью 698,40 кв. м. Он расположен в Иванковском районе ну улице Кирова 13.

Об этом говорится в лоте 618517, который расположен на сайте "Все аукционы Украины".

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Дом находится на балансе государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

"Техническое состояние объекта аренды - удовлетворительное. Имущество может быть использовано по любым целевым назначением. Потенциальный арендатор должен отвечать требованиям к лицу арендатора, определенным статьей 4 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - говорится в сообщении.

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)

Также прилагается план дома.

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)

Напомним, в Чернобыле обнаружили животных, которые не боятся морозов. Речь идет о лошадях Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке.

Мы также писали о том, что в Чернобыле обнаружили уникальную избушку, которая абсолютно не изменилась за эти годы и не начала разрушаться. Она находится на территории поселка Ладыжич, жители которого были отселены после аварии.

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