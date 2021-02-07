RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кожен бажаючий може оселитися в Чорнобилі ось в такому будинку (фото)

Автор: Styler

В Чорнобилі пропонується в безоплатне орендне користування двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі ну вулиці Кірова 13.

Про це йдеться в лоті 618517, який розташований на сайті "Всі аукціони України".

Популярні новини
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться 07 лютого 2021
Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року 06 лютого 2021
У Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження: важить 9 кг і майже не розмовляє 04 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати 05 лютого 2021
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
У Києві продають мікроквартиру: унітаз, бойлер і диван - все на 6 кв. м 05 лютого 2021
Українським водіям хочуть спростити життя: про що мова 03 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021

Будинок знаходиться на балансі державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

"Технічний стан об'єкта оренди - задовільний. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеними статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", - йдеться в повідомленні.

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)

Також додається план будинку.

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)

Нагадаємо, у Чорнобилі виявили тварин, які не бояться морозів. Мова йде про коней Пржевальського. Це останній залишився вид диких коней, які були практично винищені у 20 столітті.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі виявили унікальну хатинку, яка абсолютно не змінилася за ці роки і не почала руйнуватися. Вона знаходиться на території селища Ладижич, жителі якого були відселені після аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чорнобильдом
Читайте також
Власні озера і величезний особняк: знайдений будинок під Києвом, в якому живе Королевська (відео)
16-поверховий "мурашник" в скелі: будівельники розкрили секрети палацу Путіна і показали схеми
Прогноз погоди