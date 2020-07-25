С каждым разом все хуже: пенсионеров поджидают серьезные неприятности

Украинцев ожидает очередное увеличение пенсии. Согласно данным Пенсионного Фонда Украины, средняя выплата в стране составляет 3354 грн. Минимальная - в два раза меньше средней, а максимальная - больше средней в пять раз.

По состоянию на 1 июля 2020 года почти половина пенсионеров получает пенсию от двух до трех тысяч. Украинцев пытаются убедить в том, что выплаты с каждым годом растут все больше. Однако как ситуация обстоит на самом деле, информирует издание "Сегодня".

Пенсию от 1500 до 2000 получают 16,4%. Проще говоря, каждый шестой. Каждый седьмой (а именно 14,87%0 получают от 3000 до 4000. От 4000 до 5000 получает каждый двенадцатый.

Также очень интересно то, что тех, кто получает пенсию выше 5000 грн больше, чем тех, кто получает от 4000 до 5000 (каждый девятый). Три пенсионера из сотни получают выплаты в сумме свыше 10000 грн. В том числе и украинцы, которые получают максимальную пенсию в размере 17120 грн. Таких насчитывается около 20000.

Согласно оценкам экспертов, пенсии после повышения социальных стандартов увеличились у 30% пенсионеров. Больше всего повезло тем, у кого выплаты изначально были высокими.

Например, люди, которые получали пенсию равную 10 минимальным, теперь будут получать на 740 грн больше. Также увеличили пенсии инвалидам войны и ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

По мнеию экспертов, сейчас ситуация для пенсионеров меняется, причем не в лучшую сторону: пенсионный стаж увеличивается с каждым годом и к 2028 достигнет 35 лет.

"Многие люди, рожденные в 1968 году и позже, рискуют не выйти вовремя на пенсию, так как в "лихие 90-е" и "нулевые" они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется трудиться еще 3-5 лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров лет через 10 станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти намного медленнее, чем сейчас", - отметил Виктор Колбун.

Напомним, что в Минсоцполитики удивили ответом, как прожить на пенсию 2700 гривен в Украине.