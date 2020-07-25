З кожним разом все гірше: пенсіонерів чекають серйозні неприємності

Українців очікує чергове збільшення пенсії. Згідно з даними Пенсійного Фонду України, середня виплата в країні становить 3354 грн. Мінімальна - в два рази менше середньої, а максимальна - більше середньої у п'ять разів.

За станом на 1 липня 2020 року майже половина пенсіонерів отримує пенсію від двох до трьох тисяч. Українців намагаються переконати в тому, що виплати з кожним роком зростають все більше. Однак як ситуація виглядає насправді, інформує видання "Сьогодні".

Пенсію від 1500 до 2000 отримують 16,4%. Простіше кажучи, кожен шостий. Кожен сьомий (а саме 14,87%) отримують від 3000 до 4000. Від 4000 до 5000 отримує кожен дванадцятий.

Також дуже цікаво те, що тих, хто отримує пенсію вище 5000 грн більше, ніж тих, хто отримує від 4000 до 5000 (кожен дев'ятий). Три пенсіонери з сотні отримують виплати в сумі понад 10000 грн. В тому числі й українці, які отримують максимальну пенсію у розмірі 17120 грн. Таких налічується близько 20000.

Згідно з оцінками експертів, пенсії після підвищення соціальних стандартів збільшились у 30% пенсіонерів. Найбільше пощастило тим, у кого виплати спочатку були високими.

Наприклад, люди, які отримували пенсію рівну 10 мінімальним, тепер будуть отримувати на 740 грн більше. Також збільшили пенсії інвалідам війни та ЧАЕС, учасникам бойових дій, шахтарям, почесним донорам й тим, хто має особливі заслуги перед Україною.

На думку експертів, зараз ситуація для пенсіонерів змінюється, причому не в кращу сторону: пенсійний стаж збільшується з кожним роком і до 2028 досягне 35 років.

"Багато людей, народжених у 1968 році та пізніше, ризикують невчасно вийти на пенсію, так як в "лихі 90-ті" та "нульові" вони працювали нелегально та не будуть мати такого великого стажу. Їм доведеться працювати ще 3-5 років, щоб заробити хоч мінімальну пенсію. Тому й пенсіонерів через 10 років стане менше, й середні пенсії теж будуть рости набагато повільніше, ніж зараз", - зазначив Віктор Колбун.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітиці здивували відповіддю, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні.