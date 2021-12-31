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За каждую елку дадут сладкий подарок: интересное ноу-хау в Одессе

Автор: Анна Шиканова

В Одессе придумали собственное ноу-хау, чтобы стимулировать людей не выбрасывать новогодние елки после праздника, а сдавать их на переработку.

Что получат жители Одессы за каждую новогоднюю елку, рассказали журналистам УНИАН в пресс-службе Одесского городского совета.

С 1 января в Одессе начнут работу специальные площадки для сбора новогодних елок на переработку. Локации будут открыты во всех районах города.

Как рассказали в мэрии Одессы, прием новогодних елок начнется в первый день нового года, пункты будут открыты с 14:00 до 15:00.

С 2 января пункты приема новогодних елок начнут работать в обычном графике: в будние дни с 09:00 до 16:00, по выходным с 09:00 до 15:00. Всего в Одессе таких площадок будет более 40.

Кроме того, каждому жителю Одессы, который принесет елку в такой пункт приема, дадут подарок – сладости.

Все хвойные деревья пойдут на переработку и будут использованы в качестве удобрения работниками коммунального предприятия.

Стоит отметить, что в Киеве первый пункт по приему новогодних елок откроется уже 1 января в Днепровском районе столицы.

А с 4 января в столице начнут работать 15 пунктов приема новогодних деревьев. 10 из них будут работать на территориях производственных баз районных КП УЗН и еще 5 – на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ".

Адреса локаций и контакты пунктов приема можно посмотреть на карте сайта "Киевзеленстрой".

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