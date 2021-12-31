За каждую елку дадут сладкий подарок: интересное ноу-хау в Одессе

С 1 января в Одессе начнут работу специальные площадки для сбора новогодних елок на переработку. Локации будут открыты во всех районах города.

Как рассказали в мэрии Одессы, прием новогодних елок начнется в первый день нового года, пункты будут открыты с 14:00 до 15:00.

С 2 января пункты приема новогодних елок начнут работать в обычном графике: в будние дни с 09:00 до 16:00, по выходным с 09:00 до 15:00. Всего в Одессе таких площадок будет более 40.

Кроме того, каждому жителю Одессы, который принесет елку в такой пункт приема, дадут подарок – сладости.

Все хвойные деревья пойдут на переработку и будут использованы в качестве удобрения работниками коммунального предприятия.